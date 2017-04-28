Медиастарт научил молодежь, живущую в сети, разбираться в плохом и хорошем

Пятый Международный молодежный форум СМИ Северо-Запада «Медиастарт» объединил медийно-активную молодежь со всей страны. В рамках мероприятия вместе с различными людьми «интернета» обсуждали блоггинг как новое явление в журналистике.

Катерина Туголукова, директор форума, рассказала нашему каналу, что идея создания такой масштабной встречи пришла к ней еще год назад:





«Именно год назад появилась идея создать форум на тему блогосферы, именно интернет-журналистики. И мне кажется, что как-никогда остро, эта тема сейчас стоит в мире, и в обществе и в социуме, и, конечно, среди молодежи. Ведь ни для кого не секрет, что многие студенты живут буквально в соц.сетях, проживают там жизнь, и все новости узнают оттуда. Я думаю, что многие люди, не только молодые, узнают новости из сети интернет. Они читают там какую-то прессу ежедневную, и на мой взгляд, все же важно разобраться, что же там происходит».





Катерина подчеркивает, что нужно понимать, кого читать стоит, а кого – нет, к каким мнениям прислушиваться - ведь в мировой паутине вместе с массой положительного еще есть и масса отрицательного.





Организатор объясняет, что в задачи программы входят такие пункты, как: научить журналистов качественно и этично публиковать, создавать контент и распространять информацию в наших СМИ.





«Сегодня мы пригласили наиболее интересных людей, за которых проголосовали наши студенты. Мы сделали большой опрос среди студентов нашего вуза, среди студентов других вузов, колледжей. Те, кого студены просили, тех мы и пригласили» - добавляет Екатерина.





Городской студенческий пресс.центр находится на базе СПбГУПТД, и здесь работает уже 10 лет, объединяя все студенческие СМИ, медиа, газеты и журналы, интернет каналы. И для них уже 10 лет проводят школы бизнеса, медиа и различные мастер классы совершенно бесплатно.



