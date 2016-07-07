В сети появился эпичный трейлер фильма "Меч короля Артура" Гая Ричи

В интернете появился трейлер к фильму "Меч короля Артура". Над картиной работал никто иной, как сам Гай Ричи. Премьера фильма назначена на май этого года.

Весной этого года на большие экраны выйдет эпичный фильм о главном персонаже английских легенд – короле Артуре. Картина обещает быть мощной и эпической, потому что над ней работает сам Гай Ричи. Мровая премьера назначена на март этого года. А вот российские зрители смогут посмотреть картину только в мае.

За спиной у Ричи такие культовые фильмы, как "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола", "Шерлок Хомс" и многие другие. Несколько из его работ вошли в многочисленные топы лучших фильмов.

Роль самого известного короля Британии сыграл актер Чарли Ханнэм. Он играл в таких фильмах, как "Хулиганы", "Багровый пик" и "Дитя человеческое". А его родственника Вортигерна, короля английских земель, сыграл Джуд Лоу. Он уже работал с Гаем Ричи в фильмах про Шерлока Хомса, а также засветился в фильмах "Отель "Гранд Будапешт", "Хранители снов", "Авиатор". А возлюбленную короля воплотила испанская актриса Астрид Берже-Фрисби. Она снималась в "Я – начало" и "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

Отца короля Артура Пендрагона сыграет Эрик Бана. Ранее актера можно было увидеть в "Трое", "Черном ястребе", "Звездном пути", "Еще одна из рода Болейн". Также он играл Халка в первой попытке снять фильм по комиксам Марвел. Кроме того, в картине снялся знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм.

А вот сыграть волшебника Мэрлина чест выпала Камилю Лемежевскому. Актеры оказали большую честь, так как ранее он в особо значимых картинах не засветился. На его счету несколько картин и эпизодических ролей в "Джейсоне Борне" и сериале "Острые козырьки".

В основе истории фильма – становление молодого Артура. Будущий король путеешствует на окраинах Лондониума. Он далеко не чист в своих побуждениях: во главе своей банды он не гнушается разбоем. Его совсем не интересует его происхождение. Он не дорожит своей царской кровью, мир власти кажется ему чуждым. Но однажды происходит знаковое событие, которое знает каждый человек, который хоть раз читал истории про Артура. Будущий король натыкается на свой не менее знаменитый меч – Экскалибур. Это событие меняет его. Параллельно с этим он встречает свою любовь. Он вступает в движение сопротивления. Вокруг его имени объединяются большие силы. Артур собирается отправиться войной на своего дядю. Тиран Вортигем захватил власть и убил родителей главного героя.

У фильма было несколько этапов. Изначально, за него взялся режиссер Дэвид Добкин, который предлагал взять на главную роль Кита Харингтона. Ланселотом он видел Юэла Киннамана. Тогда фильм признали слишком дорогим, а актеров при этом – малоизвестными. Взамент появилась новая идея, где Артуром должен был стать Колин Фаррелл. А на роль Мерилина хотели позвать Гари Олдмана. Но и эта версия также не получила ходу.

Фото: кадры из фильма

Видео: официальный трейлер