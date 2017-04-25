МЧС пугает сильным ветров вечером во вторник

Главное управление МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды вечером во вторник. Северную столицу будет трепать порывистый ветер.

Погода продолжает преподносить петербуржцам и гостям города сюрприз за сюрпризом. На этот раз городу угрожает ураганный ветер. По данным синоптиков, южный и юго-восточный ветер будет разгоняться до 12-14 метров в секунду. Ухудшение погоды началось с двух часов дня и продолжится до вечера.

Главное управление МЧС призывает горожан соблюдать осторожность. В частности. Убрать все хозяйственные вещи с балконов или закрепить их там. А также закрыть все окна. Пешеходам стоит аккуратно выбирать дорогу и обращать внимание на рекламные щиты, неустойчивые конструкции, вроде строительных лесов, и деревья.

Автовладельцам также стоит быть осторожными. Машины лучше оставлять в гаражах или на крытых паркингах. А если такой возможности нет, то парковаться как можно дальше от деревьев и неустойчивых конструкций.

Ранее Piter.tv сообщал, что во вторник обещают снег и гололед. И если лед на дорогах создавал аварийную ситуацию утром, то осадка. Кажется, собираются пойти ближе к вечеру.