Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 18:42
0
MShaffter
5
Код вставки плеера

В сети появилось видео массового ДТП под Воронежем, в котором пострадали десятки машин

0
 
 

Из-за гололеда, метели и плохой видимости десятки машин столкнулись на трассе М-4 "Дон". Движение парализовано на десяток километров.

Сегодня, 14 февраля, во второй половине дня на 471 километре трассы М-4 "Дон" в Рамонском районе Воронежской области в нескольких авариях столкнулось несколько десятков легковых автомобилей и большегрузов. Позднее в СМИ появилось сообщение, что пострадавших машин было меньше.

Причиной столь массовой аварии называются гололед, метель и плохая видимость. Движение в сторону Москвы было парализовано. Сейчас движение частично восстановлено по одной полосе.

По официальным данным МЧС по Воронежской области в аварии есть пострадавший. На ликвидации последствий аварии работали спасатели отделения ПСЧ - 53, оперативная группа Рамонского ПСГ, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области. А так же сотрудники ГИБДД и медики.

Видео: YouTube/Sanim

 

Теги: авария , видео , воронеж , дон , массовое дтп
Категории: Новости России ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5