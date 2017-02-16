Рецепты блинов на молоке и кефире, без яиц на Масленицу 2017

Приближиется Масленица 2017. Какое празднование окончания зиы без блинов. Мы собрали самые разные рецепты этого блюда на молоке, на кефире, с дырочками и без яиц

Всю следующую неделю россияне могут каждый день без сомнений есть блины. Ведь с 20 по 26 февраля в стране праздную масленичную неделю. На Масленицу 2017 можно попробовать много разных рецептов блинов, чтобы выбрать самые интересные.

Главное помнить такую формулу: чем толще вы хотите блины, тем жиже должно быть тесто.



Тонкие блины на молоке. Масленица 2017



Вам потребуется: 1,5 стакана пшеничной муки, 1,5 столовые ложки сахара, 3 яйца, 0,8 литра молока, немного соли и растительное масло.

Приготовление: яйца и сахар взбить венчиком. Лучше не брать миксер, потому что это добавит в тесто много пузырьков. Постепенно в смесь добавить муку и соль на кончике ножа. В получившуюся массу нужно влить молоко. Оставить тесто на 20 минут. После этого влить 1,5 столовые ложки растительного масла. Параллельно разогреть сковородку. Зачерпывать тесто можно поварешкой. Когда края блина будут легко отходить от сковородки его нужно будет перевернуть.



Блины на кефире. Масленица 2017



Вам потребуется: 250 грамм муки, 3 столовые ложки сахара, 2 яйца, 0,4 литра кефира, 0,2 литра воды, сода, растительное масло, соль.

Приготовление: Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли, добавить кефир. Муку просеять и добавить. Смешивать венчиком. Воду вскипятить и добавить половину чайной ложки соды. А затем тонкой струйкой влить в тесто. Если тесто недостаточно жидкое, можно добавить еще воды. Вмешать столовую ложку растительного масла и оставить на 5-7 минут. После этого можно выпекать.



Тонкие блины с дырочками. Масленица 2017



Вам потребуется: ¾ стакана муки, 0,3 литра молока, 2 столовые ложки кефира, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, сода, соль, растительное масло

Приготовление: Яйцо, сахар, щепотку соли перемешать венчиком. Влить половину молока, кефир, щепотку соды и муку. Получится густое тесто. В него уже влить две столовые ложки растительного масла. Довести до однородности, влить оставшееся молоко.



Блины без яиц. Масленица 2017



Вам потребуется: 2,5 стакана муки, 1 литр молока, 3 столовые ложки сахара, 1/3 пачки сливочного масла, сода, соль, растительное масло.

Приготовление: Перемешать муку, сахар, половину чайной ложки соли и соды, 0,5 литра молока. Довести до однородной консистенции без комочков. Тесто должно быть густой как сметана. Затем влить две столовые ложки растительного масла. Оставшиеся 0,5 литра молока довести до кипения и медленно влить в тесто. Сливочное масло растопить и добавить в тесто. И можно приступать к выпечке.



Начинки для блинов на Масленицу 2017



Если вам не нравиться есть просто блины, то можно усложнить их начинкой. В кругляш теста можно положить почти что угодно. Например, сделать сытные блины с сырок, ветчиной, жареным фаршем или любым салатом. Также можно пожарить грибы с луком, любое мясо. Можно в блины завернуть и яйца в вареном или жареном виде.

Но если для вас блины только десерт, то можно разнообразить из фруктами и сладостями. Например, блины можно смазывать медом, сгущенкой или вареньем. Неплохой вкус будет, если в жареные кругляши завернуть бананы с шоколадом, ягоды или конфеты.

Есть и еще один необычный способ сделать блины вкуснее. Уже готовый десерт опустить в апельсиновый сок. Он пропитает тесто и придаст необычный вкус.

Фото: открытие источники

Видео: Piter.tv