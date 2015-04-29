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Последние новости: Мария Кончаловская идет на поправку

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Состояние здоровья дочери знаменитого режиссера с каждым днем улучшается. Тайну семейной драмы поведал единокровный брат Марии Егор Кончаловский.

Недавно стало известно, что дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского Мария идет на поправку. Об этом сообщил единокровный брат девушки Егор в своем разговоре с Андреем Малаховым.

Вот уже четвертый год Мария подключена к аппарату, который обеспечивает ее жизнеспособность. Дело в том, что девочка в 2013 году во Франции вместе со своими родителями попала в автокатастрофу. Андрей Кончаловский не справился с управлением и допустил столкновение с легковушкой. От удара обе машины буквально смяло. В результате аварии дочь режиссера получила серьезную травму голову и оказалась в коме.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский очень сильно переживали эту трагедию. До сих пор супруги стараются не распространять слухи о состоянии собственной дочери. Однако на днях сын режиссера Егор проговорился: "Маша жива и, хоть и медленно, у нее есть заметные улучшения". Кроме того, брат девушки отметил, что ни при каких обстоятельствах отключать Марию от аппарата семья не будет.

Видео: архив

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Категории: Новости шоу-бизнеса Лента новостей

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