"Мамочки" 3 сезон: 8 серия выходит в эфир, Рома помогает решать пробелмы Ане и Вике

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 8 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Ромулик решил помочь подругам жены в их жизненных проблемах.

В среду, 15 февраля, в эфир телеканала СТС выходит 8 серия сериала "Мамочки" 3 сезон. В новом эпизоде любимые зрителями героини решают новые для них проблемы. Но там, где проблемы слишком велики для одной из подруг, ей всегда помогают остальные. Плюс разрешить проблемы мамочек всегда не прочь Роман. Девушки смело сражаются с неприятностями благодаря уверенному тылу и поддержке.

Вика все сильнее осознает, какая непростая у нее семейная жизнь. Оказывается, что пара столкнулась с финансовыми проблемами. При этом сама мамочка об этом не знала. Эта новость буквально свалилась на нее, когда они с Андреем застали дома владельца ее квартиры. Он сдавал жилье новому жильцу. А Вике хозяин сказал, что они уже два месяца не платят за жилье. И только из жалости к ребенку он не выгонял пару на улицу. Однако его терпению пришел конец. Разочарованная Вика вынуждена вместе с ребенком переехать в дом к маме Андрея. И тут у девушки начинаются проблемы. Она тяжело сходится со свекровью. К тому же мама не отступает от них не на шаг. Поэтому супруги не могут остаться наедине. И дело даже не в романтических объятиях вдвоем. Они просто не могут обсудить проблемы.

К тому же Вика оказывается в непривычной для нее ситуации. Раньше она не сильно себя ограничивала, самостоятельно обеспечивая жизнь. Однако теперь она живет на средства своего мужа. Андрей всего лишь учитель, поэтому девушка вынуждена экономить. И ей приходится это делать буквально на каждой мелочи.

А вот Аня наоборот отошла от содержания на средства мужа или любовника. Если до этого девушка жила исключительно на деньги второй половинки, то теперь она уверено превращается в бизнесвумен. При помощи подруг девушка нашла средства, которые вложила в свой магазин. У мамочки теперь лавка с товарами для детей. При этом каждый товар она выбирала сама, так что продавать для нее одно удовольствие. Преодолев первую робость и неуверенность с клиентами, Аня налаживает свое дело. Теперь она может позволить себе приятные подарки. Поэтому в новой серии займется выбором машины. При этом она выбирает дорогую модель.

Ромулик вызвался помочь двум подругам своей жены. Он вспоминает навыки с прошлой работы, чтобы подсказать Ане нужный автомобиль. И для страдающей от экономии Вики у Ромы тоже есть секретный совет. А между тем его супруга поглощена семейными проблемами. На плечах у Юли кроме трех етей еще и муж, который стал совсем вредным.

Ромулик вынужден находиться дома, но при этом отлынивает даже от помощи по дому. Он хранит секреты и становится раздражительным. Его "товарищи" по уголовному делу предлагают взять вину на себя. А взамен прочат огромные суммы. Юля же не знает о предложении от подельников ее мужа, поэтому вынуждена только догадываться о причинах его странного поведения.

Кроме Ромы проблем Юле добавляют и родителя. В гости к дочери приехала мама. Бабушка решила воспитывать внуков на свой лад. А кроме того, она снова положила глаз на бывшего мужи и Юлиного отца. А дочери совсем не хочется увидеть повторный роман родителей.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала