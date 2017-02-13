"Мамочки" 3 сезон: 7 серия выходит в эфир, за Аней настойчиво ухаживает новый кавалер

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 7 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Аня вместе с бизнесом обзавелась и новой любовью. Вот только готова ли она к новым отношениям?

В эфир телеканала СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Любимых зрителями подруг ждут новые испытания любовью, родственниками и бизнесом. В 7 серии героини столкнутся со смешными историями и неприятными мелочами. И остается только гадать, хватит ли их оптимизма и дружбы на то, чтобы пройти через сложный период жизни.

Аня, кажется, окончательно выбралась из своей депрессии. Булки и сладости дома она сменила на товары и клиентов. Девушка разработала бизнес-план для своего небольшого магазинчика. Найдя деньги на свой старт, мамочка заказала товары. В ходе производства у нее возникли проблемы. Тогда девушка решила использовать промедление для личной жизни. Вот только оказалось, что выбранный красавчик играет за другую команду. Его больше интересуют мужчины, чем женщины.

И вот мамочка заселяется в свой отдел. И неожиданно находит нового ухажера. Настойчивый мужчина работает в соседнем павильоне. Он мужчина мечты. Всегда в костюме, галантный. Он очень красиво ухаживает за девушкой. Вот только Аня не уверена, что готова к отношениям. Она пережила предательство мужа, а затем еще и отказала ему в женитьбе. Теперь девушка осторожничает и не хочет поддаваться на ухаживания соседа. Однако тот не отступает.

Вика же решает другие проблемы. Она и не подозревала, что у них с Андреем проблемы с деньгами. Мамочка тратила деньги на одежду для дочери, продукты, а муж боялся ей сказать, что они не могут себе это позволить. В итоге, вернувшись домой, они обнаружили, что хозяин квартиры сдает ее новому жильцу. Из-а этой проблемы семье приходится переехать к маме Андрея. У Вики отношения со свекровью складываются тяжело. Девушка не может жить под ее постоянным контролем. Тут еще и новая проблема. Мама не дает Андрею и Вике остаться наедине. И не понятно, специально она это делает или случайно. В любом случаи спокойной жизни мамочке не видать.

Новоиспеченная мамочка отдает себя своей Вареньке, однако она размышляет о своем браке. Многим зрителям кажется, что она не счастлива с Андреем и не любит его толком. А осталась с ним только потому, что он более надежный, чем Костя. Поэтому поклонники серий ждут возвращения университетского друга Вики.

А Юля продолжает решать проблемы со своей семьей. Ромулик под следствием, с браслетом на ноге вынужденно сидит под домашним арестом. При этом он размышляет о том, стоит ли пойти на предложение его подельников. Те предлагают ему немалую сумму в обмен на то, что он возьмет всю вину на себя. Однако Илья Борисович отговаривает его, напоминая, что именно таким образом он попал в тюрьму. Однако Рома не совсем верит, что его ситуация в точности повторит историю Юлиного отца.

Но тут проблем подкидывает еще и мама Юли. Женщина сначала заявилась в дом к своей дочери и начала там наводить свои порядки. А после еще и нацелилась на своего бывшего мужа. Мама хочет вернуть папу, а Юля недовольна. Девушка изо всех сил старается вразумить родителей, которые теряют голову. Теперь на плечи мамочки легли трое детей, обленившийся Роман и помешанные на любовной горячке родители.

Фото: телеканал СТС

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