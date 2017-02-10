"Мамочки" 3 сезон: 6 серия выходит в эфир, Вика переезжает к мама Андрея и попадет в персональную "тюрьму"

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 6 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Вика с трудом сходится со свекровью, а тут ей приходится переехать к ней домой.

В понедельник, 13 февраля, в эфир телеканала СТС выйдет очередной выпуск сериала "Мамочки" 3 сезон. В 6 серии подруг ждут новые испытания. Им предстоит открыть что-то новое в семейной жизни и найти в себе коммерческий талант.

Вика познает семейную жизнь во всей ее красе. После свободных дней в отдельной квартире, когда она могла сама уйти или прийти к мужчине, ей очень тесно в квартире с Андреем. Но это, как оказалось, еще полбеды. Потому что молодая семья переезжает к маме Андрея из-за проблем с деньгами. Владелец квартиры нашел нового жильца, а молодожен с ребенком попросил выехать. И теперь Вике придется уживаться со свекровью. А у девушки то выходит не очень хорошо. Ей явно будет доставаться за ее поведение с ребенком. Ведь Вика оставляет малышку с подругами, чтобы заняться спортом, и везде берет ее с собой.

В последней серии все подруги и муж решили, что Вика как минимум сошла с ума. Юля поболтала с подругой и неправильно поняла ее слова. В итоге перепуганная за судьбу Вареньки она прибежала к Ане. И с порога заявила, что новоиспеченная мамочка хочет сдать дочь в детский дом. Женщины берут с собой Андрея и отправляются туда. Конечно же, между сотрудницей и посетителями возникает недопонимание. Женщина принимает их за близких другой мамы. Споры и ссора в учреждении в итоге заканчивается тем, что Андрей усыновляет второго ребенка. Оказалось, она отдала в детский дом вещи своих подруг. Потому что не хотела наряжать свою дочь в чужую одежду. А мальчика Юля и Вика отнесли матери, уговорив ее оставить сына.

Между тем все зрители уже ждут резких перемен в жизни Вики. Все понимают, что девушка не любит Андрея. Или ее чувства к нему гораздо меньше, чем к Косте. Однако Костя пока не появляется. Но многие уверены, что к середине сезона отношения друзей из университета начнут налаживаться.

Аня пробует себя в новой стезе. Теперь она предприниматель. Так как бизнес у нее крошечный. То она и директор, и подчиненный. В прошлой серии она разбиралась с проблемами при производстве. Параллельно с этим мамочка решила наладить свою личную жизнь. Вот только, как оказалось, играла не на своем поле. Приглянувшийся ей мужчина предпочитает общество других мужчин, а не женщин. Сейчас же Аня, наконец, добралась до своего отдела и приступила к торговле. Теперь девушке нужно научиться торговать и общаться с клиентами, чтобы не распугать их всех своим странным поведением.

Рома и Юля сидят дома. Ромулик раздумывает над предложением, которое ему сделали участники его дела. В туалете он получил записку, в которой ему предложили за большие деньги взять вину на себя. В противном случае ему пообещали проблемы. Илья Борисович отговаривает его от такого шага. Ведь он сам прошел через подобное и его предали товарищи. В результате он не видел дочь больше 15 лет. Юля не знает, что случилось с ее мужем, и почему он так изменился. Мамочке остается только поддерживать любимого. Разумеется. Постоянное нахождение дома сказывается и пара начинает ссориться. Как Мельниковы сохранят доверие и любовь друг к другу – узнаем из будущих серий.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала