"Мамочки" 3 сезон: 5 серия выходит в эфир, Рома "оживает" на суде, а Аня знакомится с мужчиной

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 5 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Аня знакомится с мужчиной, когда возникает проблема с производством ее товаров.

Новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон выходит на телеканале СТС. В 5 серии зрителей ждет много интересных ситуаций. Ромулик отправляется на суд, Аня знакомится с новым мужчиной. А Вика размышляет над ролью матери. Девушкам понадобится много сил, чтобы преодолеть жизненные проблемы и остаться на плаву.

В новом эпизоде наконец-то оживает Роман. Все первые серии он просидел дома. Так как для большинства людей он был погибшим. Юля выслушивала сочувственные речи от соседей, Илья Борисович празднует свой юбилей аккуратно, чтобы подельники не заметили того, что Рома на самом деле жив. При этом Рома никуда не выходил из дома потому что на нем был электронный браслет. Так правоохранители следили за соблюдением домашнего ареста.

Но вот дело товарищей Юлиного отца дошло до суда. И теперь Роман больше не может скрывать себя. Поэтому на первом же заседании он "оживает". Теперь у него будет на одну отмазку перед женой меньше. Если его освободят из-под домашнего ареста, то ему придется вернуться к работе и помощи супруге по дому. Кажется. После всех пережитых потрясений в Ромулике проснулся настоящий зверь. Теперь он готов противостоять своей жене и выбирается из-под каблука. Он становится хитрее и ловко проворачивает дела. Но такое поведение не нравится Юле. Мало того, что она теряет привычный для нее уклад жизни, так и муж становится совершенно другим. Это отразится на дружной семье.

Аня уверенно выбирается из депрессии. Чтобы пережить свой же отказ бывшему мужу в повторном замужестве, мамочка предприняла радикальные меры. Оторвавшись от бесконечного изготовления булок и их поедания, девушка переключилась на свой бизнес. Она придумала идею и нашла деньги на ее реализацию. И отчаянно взялась за дело. Совсем скоро девушка откроет свой собственный магазин детских товаров. Однако сначала она столкнулась с проблемами. На этапе производства возникли трудности. Однако девушка не теряется. Неудачи с бизнесом она оборачивает удачей в личной жизни. Она знакомится с новым мужчиной. Станет ли он тем самым элегантным любовником, которого создатели обещали еще перед началом третьего сезона.

Вика уверенно пробует себя на поприще материнства. Они устроили долгий спор с Андреем, но все-таки выбрали имя для своей дочки. Новорожденную теперь зовут Варя. Новоиспеченная мамочка жаждет окружить свою Варвару Андреевну максимальной заботой. Однако возникает масса проблем. Например, ребенок быстро растет. И девушка, лишенная привычного заработка, не знает: покупать ли ей новую одежду? Ведь каждая детская вещичка стоит немалых денет. А подруги между тем предлагают ей забрать вещи, которые у них остались от их детей. В прошлом сезоне девушка заявляла. Что купит для ребенка все самое лучшее, но сейчас в ней просыпается ее новая натура. Заботливая мама и жена думает о сохранении семейного бюджета. Хотя с семейным счастьем у Вики пока не все так благополучно, как хотелось бы. Признак Кости остается между ней и Андреем. Да и история с навязчивой школьницей не дает ей покоя.

Фото и видео: телеканал СТС