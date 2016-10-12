"Мамочки" 3 сезон: 4 серия выходит в эфир, Аня ищет деньги на стартап, а к Андрею пристает школьница

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 4 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Аня определилась стем, как ей зарабатывать деньги. Вот только для этого нужен стартовый капитал.

В среду, 8 февраля, в эфир на канале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. В 4 серии девушкам придется узнать что-то новое об их привычной жизни и найти средства, чтобы преодолеть проблемы. Аня будет искать деньги, Юля сражаться с собственной мамой, а Вика ревновать Андрея к его ученице.

Аня постепенно выходит из своей депрессии. Она отказала бывшему мужу, когда он сделал ей предложение. Из-за этого начала переживать и потеряла интерес к жизни. Мамочка перестала что-либо делать, только лишь ела бесконечные булки. Даже отвергнутый Ваня пришел к ней за прощением с тортом в руках. Но подруги начали переживать за девушку. Да и сама она решила что-нибудь сделать со своей жизнью. Как итог: кардинальная перемена в жизни Ани. Если раньше в сериале она была хранительницей семейного очага и самозабвенно воспитывала Мишу. Теперь же мамочка решила пойти в бизнес. В прошлой серии она уже придумала идею для начала своего дела и уже подготовила все. Вот только есть одна проблема. Для начала бизнеса необходимы деньги. А их у девушки нет. Раньше деньги на жизнь он получала от мужа, потом она жила за счет Сергея. Но сейчас ей нужно несколько тысяч долларов на старт. И получит их она от своей любимой подруги Юли.

Хотя Юля и помогла оказавшейся в затруднении Ани, сама она тоже не в простой ситуации. Ведь им пришлось инсценировать смерть Ромулика. Так что мамочка крутится одна за всех. Муж отказывается помогать даже по дому, ссылаясь на то, что ему нельзя никуда выходить. А Юля выслушивает слова сострадания от соседей и знакомых. Помогают ей только подруги и отец, который и придумал план со смертью Романа. Но неожиданно на девушку сваливается еще один родственник – мама. Бабушка сразу берется за внуков. У нее свой взгляд на воспитание, который. Разумеется. Кардинально отличается от Юлиного. Поэтому между дочерью и матерью начинается конкуренция. Мама пытается доказать бабушке, что лучше ее знает, как воспитывать ее детей.

Ну а Вика продолжает осваивать свои новые роли: мать и жена. С первой она справляется неплохо: она души не чает в дочке. Хотя ранее они и поругались с Андреем, выбирая ей имя. Но в целом любительница свиданий быстро переквалифицировалась в безумную мамочку. Зато со второй ролью все не так хорошо. С Андреем у Вики постоянно возникают недопонимания и ссоры. Возможно, из-за резкой перемены в жизни девушки, а может и потому, что она ошиблась с выбором мужчины.

Но в этот раз ее ждет большой удар. Оказывается, что к Андрею на работе пристают. И не кто-нибудь, а его ученица. Для школьного учителя это очень опасно. При этом несчастный Андрей оказывается между двух (а то и больше) огней. Тут и ранимая школьница, и обидчивая жена, а также опасность потерять работу из-за этого.

Многие зрители не довольны началом сериала. Им не нравится, что в начале сезона не раскрыли главных интриг прошлого: кто же отец ребенка Вики? Вместо этого девушка на скорую руку выбрала мужчину, при этом того, которого в прошлом сезоне явно хотели отправить в отставку.

Фото и видео: телеканал СТС