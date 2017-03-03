"Мамочки" 3 сезон: 17 серия выходит в эфир, мамочки серьезно ругаются на Анином дне рождения

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 17 и 18 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Аня решила не звать своих подруг на день рождения, из-за этого девушки серьезно ссорятся.

В понедельник, 6 марта, стартует марафон последних серий сериала "Мамочки". Подругам предстоит пережить непростой период. Аня, Вика и Юля поссорятся и заново восстановят свою дружбу, будут бороться за счастье и побеждать. Так как создатели ранее объявили, что 3 сезон станет последним для "Мамочек", то до разрешения всех сюжетных линий у сценаристов осталось всего четыре выпуска. В 17 и 18 серии зрителей ждет много нового и необычного.

В многолетней дружбе Вики, Юля и Ани наступили темные времена. Девушки серьезно поссорятся на дне рождения Ани. А все началось с того, что мамочка запланировала праздник, но решила не звать своих старых подруг на вечеринку с новыми знакомыми. Наверное, девушкой руководили лучшие побуждения, однако подруги не оценили такого решения. В итоге Вика, Аня и Юля наговорили друг другу много лишнего. Девушки припомнили много обид, глупых проблем и разладов. Неужели на это закончится дружба? В новой серии мамочки снова сойдутся и попытаются помириться. Когда девушки уже почти подписали мирное соглашение, между ними начинаются новые разлады. В итоге это перерастает в еще больший скандал и глубокий разрыв.

В результате каждая из девушек оказывается одна и самостоятельно решает свои проблемы. Аня неожиданно принимает решение уехать за границу к Виктору. В итоге она собирается в поездку, даже не попрощавшись с подругами.

Вика решает множество мелких проблем, навалившихся на нее. Ей удалось восстановиться на работе, благодаря хитрости. С участием Ромулика она разыграла настоящий спектакль. В итоге Костя, который теперь главный врач в ее клинике, предлагает ей поделить смены с новым андрологом. Но пока мама будет на работе, кто-то должен смотреть за Варей. Поэтому мамочка занимается поиском няни. Это оказывается не совсем простым занятием. При этом помощи от подруг у нее нет, ведь девушки поссорились.

Кроме того, Вика знакомится с соперницей, которая даже не подозревает о ее статусе. Работа в клинике позволяет мамочке общаться с невестой Кости. И узнать ее поближе. Это опасный шаг, ведь Вика думала о расстройстве ее свадьбы, а теперь знакомится с ее переживаниями. При этом девушка доверяет подруге своего жениха, даже не зная, что она ее соперница. У девушек впереди непростые отношения. Ведь Вике тяжело видеть ее рядом с Костей. Да и самому мужчине трудно. Когда большая, хоть и бывшая любовь, постоянно находится рядом с ним.

Юля расстроена поступком Ани. Ведь мамочка так мечтала о походе на вечеринку подруги, что даже нашла необычное платье. Между тем проблемы проникают и в крепкую семью Мельниковых. Юля и Рома почти одновременно начинают смотреть на сторону. Мамочка знакомится с новым тренером Ильи. Теннисист явно заинтересовался молодой мамой своего воспитанника и старается привлечь ее внимание. Да и Юля не против получить внимание со стороны мужчины. Пока жена посещает тренировки по теннису, Ромулик заинтересовался театром. А точнее – учительницей театрального кружка его дочери. Сделает ли кто-то из супругов роковой шаг в сторону измены или оба сохранят верность?

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала