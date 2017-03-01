"Мамочки" 3 сезон: 16 серия выходит в эфир, Вика выходит на работу, где ее начальником стал Костя

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 16 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала.

Все меньше и меньше серий остается до конце 3 сезона сериала "Мамочки". В 16 серии подруг ждут серьезные испытания. Кто-то устраивает личную жизнь, кто-то восстанавливает финансовую независимость, а кто-то борется за любовь детей. Но неизменно одно: Юля. Аня и Вика делают все вместе, помогая и поддерживая друг друга.

Юля сталкивается с неожиданным открытием. Кажется, что дети больше любят Рому, чем ее. Пока мама строго заставляет детей следовать правилам, папа прощает им хулиганства и балуется вместе с ними. Мамочка приходит к этой мысли, когда они с детьми отправляются на фотосъемку. Аня позвала детей Мельниковых для фотографий в буклет ее магазина. Хотя, работающие на нее, рекламщики не в восторге от такого решения. Дети не совсем готовы выполнять просьбы фотографа, а мама не может с ними справиться.

Вообще, в последнее время Рома и Юля много времени тратят на своих детей. Рома воспитывал младшего, когда тот начал вести себя как маленький бандит. Паша держал в страхе детскую площадку, угрожая своим папой, который "сидел в тюрьме". Потом супруги вместе взялись за Илью. Мама записала сына в музыкальную школу. Но папа переубедил ее. В итоге родители перебрали кучу спортивных секций, пока не нашли то, чем сын интересуется. Пока ребенок тренируется на теннисном корте, Ромулик пытался обеспечить ему поездку на сборы в Варшаву. А потом родители вместе отговаривали старшую дочь от карьеры актрисы.

Вика оказалась в самой тяжелой ситуации по сравнению с подругами. Девушка дважды ушла от Андрея. Сначала она написала ему письмо и тайком с вещами и дочерью отправилась к Косте. Но у него дома она застала невесту с родителями, которые планируют их свадьбу. А отец Вари отверг мамочку. Он сказал, что не хочет снова все бросать ради нее. В первый раз Вика успела вернуться домой до Андрея и спрятать письмо. Потом она даже изменила своей любви к постоянной лжи и рассказала, что дочь не от него. Андрей не был готов расставаться. Но сама Вика подумала, что никогда не сможет полюбить его так, как он хочет. Поэтому переехала жить к Ане.

Так как автомобиль Вика продала еще раньше, то денег у нее не осталось совсем. Поэтому остается только одно – возвращаться на работу на полный день. Вот только ее клинике теперь новый главный врач. И это Костя. Зрители надеются, что тесное общение девушки с университетским другом и бывшим возлюбленным поможет паре снова сблизиться. Все верят, что к концу сериала Вика и Костя все-таки будут вместе. Пока же остается лишь ждать новых серий "Мамочек".

Аня погружена в любовь и бизнес. Она познакомилась с Виктором и у них завязался роман. Парочка переживает прекрасный конфетно-букетный период. Однако Аня ждет от мужчины нового шага. Она считает, что их отношения уже должны перейти на новый уровень. Однако пока приходится довольствоваться тем, что есть. А с бизнесом у мамочки все хорошо. Она уверенно чувствует себя и начала понимать работу рынка. Хотя и не оставляет сентиментальных порывов. Ведь для своего буклета она позвала детей Юли, а не профессиональных моделей.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала