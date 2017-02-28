"Мамочки" 3 сезон: 15 серия выходит в эфир, подруги помогают Вике деньгами

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 15 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Вика попала в тяжелую финансовую ситуацию из-за своих проблем с мужчинами. На помощь приходят подруги.

Новый сезон сериала "Мамочки" уже перевалил за середину. До конца 3 сезона осталось всего несколько эпизодов. В среду, 1 марта, выходит 15 серия последнего сезона. Так как создатели решили завершить историю Вики, Ани и Юля на 60 сериях, то до развязки главных вопросов в жизни девушек осталось всего ничего. На этот раз мамочкам предстоит помогать друг другу и спасать из эмоциональных и финансовых затруднений.

Безусловно, самые крупные проблемы в жизни у Вики. Молодая мамочки приняла сразу несколько неправильных решений. И казалось, что совсем скоро она станет счастлива. Но вместо этого девушка оказалась в максимально трудной ситуации. Все началось с финансовых проблем, из-за которых она и Андрей переехали к его маме. Свекровь третировала, мучила и поучала девушку. Мама начала давить на девушку как напрямую, так и через сына. Она упорно говорит, что хочет второго внука. Когда злая Вика говорит, что не будет плясать под ее дудку, Тамара Ивановна выдает сногсшибательную новость. Оказалось, что Варя не дочка Андрея. При этом Вика выбрала его только потому, что дочь, по ее мнению, должна расти с родным отцом.

Ведомая чувствами и усталостью от постоянного давления девушка пишет письмо Андрею и уходит от него. Вот только "долго и счастливо" с Костей сразу не выходит. В его квартире она застает девушку, которая вместе с родителями планирует их свадьбу. Костя обещает помогать дочери, но не готов снова бросить все ради Вики. Теперь мамочка погрязла в финансовых проблемах, так как лишилась всего, кроме ребенка. Но на помощь ей приходят подруги. Никто из зрителей не верит, что Костя окончательно порвал с Викой. Все надеются, что к концу сезона они наконец-то будут вместе. Но по законам сериала, это произойдет в последних сериях сезона. Так что пока нужно лишь терпеть.

У Ани проблемы в личной жизни. Девушка пошла в бар искать мужчину, однако кавалер не пришелся по нраву. Поэтому она выгнала его, а сама неожиданно позвала в гости Ваню. Между бывшим мужем и женой снова пролетела искра или просто на них подействовал алкоголь. В любом случаи они провели вместе ночь. Страдающая из-за этого поступка Аня наконец-то решилась познакомиться с Виктором. Неожиданно, он ответил взаимностью. Завязался роман. Но Аня была счастлива не долго. По ее мнению, их конфетно-букетный период затянулся. Пока переходить на новый, более серьезный уровень, однако Виктор не предпринимает никаких серьезных шагов.

Юля и Рома заняты своими детьми. В прошлых сериях они занимались будущим Ильи. Папа был против музыкальной школы, мама против борьбы, а сам мальчик – против бассейна. Но в итоге, не без хитрости, мальчика отдают в теннисную секцию. Где приходится состязаться с другими за поездку на важные сборы. Когда со средним сыном уже все наладилось, проблемы родителям подбросила Маша. Старшая дочь уже входит в подростковый возраст. Поэтом активно доказывает свою взрослость. На этот раз девочка решила стать актрисой. В свой новый фильм ее позвал продюсер в исполнении Владимира Меньшова. Теперь Юля и Рома должны уберечь дочь от соблазнов большого кино.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала