"Мамочки" 3 сезон: 14 серия выходит в эфир, Вика исправляет свои ошибки, а Аня решилась познакомиться с Виктором

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 14 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Вика наворотила дел и ей теперь нужно исправлять свои же ошибки.

Приближается конец 3 сезона сериала "Мамочки". Подруг ждут серьезные испытания и проблемы, с которыми справиться можно только вместе. Вика, Аня и Юля смело идут навстречу новому, чтобы в итоге выйти победительницами. Но до "жили долго и счастливо" еще далеко. Хотя до конца самого сериала осталось совсем ничего. Создатели объявили, что третий сезон станет для "Мамочек" финальным.

Вика живет под постоянным давлением. Из-за финансовых проблем, ей пришлось продать свою машину. Но хуже всего даже не это. А то, что Андрей два месяца не платил за квартиру и их выгнали. Теперь молодая семья соседствует с мамой супруга. И если Андрей не видит никаких проблем в сложившейся ситуации, то для Вики это настоящее испытание. Свекровь постоянно давит на молодую жену своего сына. Постоянные советы о воспитании ребенка и контроль. Женщина учит жить как своего отпрыска, так и его возлюбленную. Вика едва справляется с навалившимся на нее грузом, как свекровь выступает с новым предложением: а не завести ли второго ребенка? По мнению взрослой женщины – сейчас самое время, несмотря на отсутствие денег у пары.

Разумеется, в планы Вики новая беременность пока не входит. Но она изменила бы себе. Если бы честно сказала об этом окружающим. Поэтому начинается привычная череда из обмана, недомолвок и странных махинаций. В итоге девушка творит кучу дел, которые сразу же обрушиваются на нее. Поэтому в новой серии девушка начинает исправлять свои ошибки.

Юля и Рома активно занимаются воспитанием своих детей. Ранее отец заметил, что их младший сын ведет себя совсем не хорошо. Паша держит в страхе всю детскую площадку. Он отбирает игрушки у взрослых детей, припугивая их тем, что его отец сидел в тюрьме. Но у родителей разные взгляды на воспитание. Юля записывает сына в музыкальную школу. Однако Рома не в восторге от такого решения. Поэтому парочка вступает в долгую перепалку, пока их споры не разрешил сам же сын.

В новой серии "Мамочек" Ромулик и Юля применяют все доступные им хитрости и уловки, чтобы выбить для сына поездку на сборы. Для этого им придется переиграть других родителей, тренера и руководство секции. Но на этом сюрпризы от детей не закончатся. И до конца сериала родителям еще не раз придется разрешать сложные задачки.

Пока одна подруга погрязла в проблемы со свекровью, а вторая решает проблемы своих детей, Аня живет относительно хорошо. То есть это со стороны все видят, что у мамочки прекрасная жизнь. А вот самой девушке так не кажется. Мелкие неприятности в бизнесе, страх познакомиться с мужчиной мечты и другое мешают ей быть счастливой. Чтобы от влечься от своих надуманных проблем, Аня отправляется в бар. Жаркая пятничная ночь заканчивается совершенно неожиданно. Девушка просыпается в компании старого знакомого. Зато про неприятности она точно забывает. Хотя бы на некоторое время.

История с Иваном подстегивает Аню на то, чтобы уверено решать проблемы личной жизни. Поэтому в новой серии "Мамочек" она, наконец, решается познакомиться с Виктором. Несмотря на ее страхи и нервозность, встреча проходит удачно. У пары завязывается роман.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала