"Мамочки" 3 сезон: 12 серия выходит в эфир, мамочки отправляются на дачу, а их мужчины закатывают мальчишник

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 12 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Пока подруги отдыхают от детей и мужчин, те устраивают свою вечеринку.

В последний рабочий день на этой неделе – в среду – на экраны выходит уже 12 серия сериала "Мамочки" 3 сезон. На этот раз Вика, Аня и Юля решили отдохнуть от своих проблем, оставить проблемы в городе и поехать на дачу. Но их мужчины тоже не будут скучать.

В новом эпизоде зрителей ждет много интересного. Девушки отправляются за город. При этом подруги оставляют детей с мужчинами. Пока подружки веселятся на даче, папочки будут следить за малышами. Или нет? Рома, Ваня и Андрей устраивают мальчишник. Обычно такие серии – это передышки в сюжете, накануне чего-то важного. Скорее всего зрителям покажут много воспоминаний из жизни героев, как это было в прошлом сезоне перед свадьбой Андрея и Вики.

В отрыве от Ромулика и детей Юля отдохнет. Ведь прошедший суд, передряги в семье очень вымотали мамочку. Она устраивала личную жизнь родителей, отговаривала дочь пойти на дискотеку. А Роме пришлось оттучить младшего сына от запугивания людей. Паша устроил настоящий рэкет на детской площадке. Он отбирал игрушки у ребят старше его, просто показывая своего отца и рассказывая, что он "сидел в тюряге". Но семья Мельниковых не зря самая стабильная в сериале. Они способны справиться с проблемами все вместе.

Вике же нужно решить важный вопрос. Андрей разозлился, когда узнал о личности врача Вари. Ведь девочке помогал Костя. Масла в огонь подливает мама Андрея. Свекровь не любит Вику и всячески ее изводит. Вернувшийся в сериал Костя дает зрителям надежду, что вскоре мамочка изменит свой выбор и все же будет со своим старым другом и преданным поклонником. Сейчас Костя выглядит лучшим вариантом для Вики. А многие фанаты сериала и вовсе считают, что девушка никогда своего мужа не любила.

Пока же Вика переживает трудное время: в семье почти нет денег. Она вынуждена пойти на работу, при этом носить туда свою дочь. Мама Андрея мешает паре оставаться наедине. Из-за проблем с финансами пришлось продать машину. Мамочка задумывается, а правильный ли выбор она сделала?

Когда Аня жалуется подругам, что у нее в жизни все не так, они лишь сочувственно вздыхают. Сейчас мамочка совсем неплохо устроилась. Вырвавшись из депрессии, она ударилась в бизнес. На занятые у Юли деньги открыла магазин с детскими товарами. Постепенно она учится общаться с покупателями и убеждать их в том, что ее товар лучший. А в соседнем отделе она неожиданно находит мужчину своей мечты. Идеальным, воспитанный и элегантный. Однако всем кажется, что Аня не будет с ним. Да и анонс новый серий сериала наталкивает на похожую мысль. Аня сознается подруге, что переспала с Ваней. Это оставляет небольшую надежду на то, что пара снова сойдется, простит друг другу обиды. Тогда у них будет идеальная семья, а Миша будет расти с родным отцом.

Поклонники сериала как никогда следят за событиями в жизнях героинь. Создатели официально объявили, что этот сезон станет последним. А значит, все в судьбах девушек решится за оставшиеся серии, которые все меньше и меньше.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала