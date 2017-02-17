"Мамочки" 3 сезон: 10 серия выходит в эфир, Костя стал все чаще приходить в дом к Вике и Андрею

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 10 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Костя стал часто появляться в квартире Вики и ее мужа. И уже не только по врачебному долгу.

В понедельник, 20 февраля, на телеканале СТС выходит уже 10 серия сериала "Мамочки" 3 сезон. Уже середина сезона, и страсти накаляются. Вика, Юля и Аня столкнутся с новыми испытаниями. Не все из них будут плохими, но пережить их помогут только большие силы. К счастью, девушки всегда поддерживают друг друга и готовы идти на помощь.

В молодой семье Вики и Андрея намечаются серьезные проблемы. Хотя они были у молодоженов с самого начала. Андрей не мог объяснить Вике, что им не хватает денег и не платил за квартиру. В результате парочку выселили из дома. В результате Вике вместе с Варей пришлось разместиться в квартире матери Андрея. Однако мамочка оказалась не в состоянии соседствовать со свекровью. Женщина постоянно преследует Андрея, и мешает парочке оставаться наедине. Поэтому Вика идет на отчаянную меру – продает машину. Теперь у нее есть деньги на отдельное жилье. Но что она при этом думает о своем муже, который позволил ситуации произойти.

При этом появилась и другая угроза отношениям Вики и Андрея. В сериал снова вернулся Костя. Сначала мамочке пришлось нести к нему на прием Варю, так как его рекомендовали, как лучшего врача. В итоге мужчине пришлось прятаться от неожиданно вернувшегося мужа. Однако Костя все чаще появляется в доме у семьи. И теперь Вика должна разобраться со своими чувствами к двум мужчинам, оказавшимся в ее жизни.

Аня тоже решает любовные проблемы. Еще бы – у девушки новый роман. И на этот раз она чувствует, что мужчина соответствует ее мечтам. Но окунуться в любовь ей мешает груз старых отношений. Разочарование и полная утеря интереса к писателю Сергею. А также тяжелые отношения с мужем и отцом Миши. Тяжелый разрыв из-за его измен, повторное предложение руки и сердца, отказ. Мамочка серьезно натерпелась и даже впала в затяжное уныние. Однако смогла выбраться благодаря своему бизнесу. Теперь у нее есть стабильный заработок. А сосед по магазину оказался приятным человеком. Именно он сводил Аню на несколько свиданий. Теперь мамочке лишь нужно расслабиться и постараться не испортить новую любовь.

Юля же не может справиться со своей семьей. Уж так сложилось, что в их с Ромой паре она главная. А теперь все рассыпается, а родные требуют от нее очень много сил. Ромулик безвылазно сидит дома, потому что находится под следствием и ждет суда. Его подельники сделали ему ультимативное предложение: он может взять вину на себя и получить много денег или отказаться. Но в последнем случаи опасность падает уже на его близких. Из-за этих событий в жизни супруг становится очень нервным. Также приезжает бабушка, которая сразу же берется за Юлиных детей. Хотя скоро она переключается на другую цель: вернуть себе Илью Борисовича. Дочь не в восторге от планов родителей по воссоединению.

А в новой серии проблем добавит старшая дочка. Маша уже считает себя взрослой, как и любой подросток. И вот она объявляет родителям, что пойдет на дискотеку. Теперь мама переживает и придумывает себе множество опасностей и проблем, с которыми ее дочь может столкнуться на этом вечере.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала