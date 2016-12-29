"Мамочки" 3 сезон: 1 и 2 серии выходят в эфир, Вика родила дочку, а Аня окончательно рассталась с Ваней

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 1 и 2 серии можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Аня заедает новое расставание с Ваней, а Вика рожает девочку.

В понедельник. 6 февраля, на телеканале СТС состоится долгожданная премьера сериала "Мамочки" 3 сезон. Последний раз мы видели героев в октябре. По сценарию прошло три месяца. И в новой серии нас ждут обновленные мамочки: каждая из девушек неожиданно меняется и выбирает для себя новую стезю жизни.

Кардинально меняется жизнь у Ани. В конце прошлого сезона у зрителей появилась надежда, что она снова будет с Иваном. Отец ее ребенка сделал ей предложение и, казалось, что вреди пару ждет долгожданное семейное счастье. Однако не тут то было. В новых сериях мы застаем Аню одинокой. Девушка не просто одна. Она еще и в глубокой депрессии. Свои жизненные проблемы она подавляет одним способом – заедает. При этом она так налегает на булочки, что бока стремительно расползаются. При этом мучное из ее рук пытаются забрать подруги, но она сопротивляется. В первых сериях Аня все же потихоньку начинает возвращаться к жизни. Ведь у нее встает насущная проблема: у девушки нет денег. Раньше, по ее словам, ее содержал муж, которого теперь у нее нет. Поэтому ради любимого сына девушка собирает себя и старается найти себя в жизни. В дальнейшем вместе с Юлей она откроет детский магазин.

Создатели с самого начала намекнули, что в новом сезоне Аня будет не одержимой мамочкой и хранительницей очага, как раньше. Теперь она влезет в деловой костюм и отправится покорять мир бизнеса.

Вику ждет волнительное окончание беременности. Ведь девушка рожает дочку. Девушке теперь придется привыкнуть к новой жизни. Она с трудом осознает о, насколько изменилась ее жизнь. Ведь теперь у нее есть не только ребенок, но и свекровь. Теперь самой беззаботной и немного ветреной героини предстоит кардинально поменяться и стать настоящей мамочкой. Хотя вначале сезона нас все еще ждут старые-добрые выкрутасы девушки. Например, она продолжает покупать вещи, которые она теперь не может себе позволить. Но создатели обещали, что скоро она превратится в настоящую одержимую мамочку. Не без причуд, конечно. Она по прежнему не может совпадать со своими интересами. Ее прошлая жизнь со свиданиями и весельем резко отличается от нынешнего семейного спокойствия. Девушки придется привыкать, подстраиваться и искать для себя новые пути развлечения. Кроме того, нужно соответствовать запросам свекрови.

Все меняется и в семье Юли и Ромы. В конце прошлого сезона Ромулик попал в настоящие неприятности. Да такие, что ему грозила тюрьма. Однако, отец Юли помог ему выкрутиться. Кажется, они инсценировали его смерть. Рома остался на свободе, но какой ценой. Ведь для некоторых товарищей Илья Борисовича отец его внуков теперь «погиб». А значит стоит быть вдвойне осторожным, ведь родственники живут в одном доме на разных этажах. Поэтому Юля почти полностью отходит от журналистики и магазина, который они открывают с Аней. Теперь для мамочки главная цель – это сохранение ее семье, оберегание родных от неприятностей. А они изо всех сил будут подбрасывать проблемы. Отличатся все: папа и мама, муж и даже старшая дочка.

Фото и видео: телеканал СТС