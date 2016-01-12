Андрей Малахов завел "горячий блог", где выкладывает Панина и Шурыгину

В пилотном выпуске, который вышел 11 июня, содержится откровенное интервью с актером Алексеем Паниным.

Телеведущий обещает каждую неделю выпускать "горячий контент".

Известный телеведущий Андрей Малахов завел канал на YouTube. Об этом он сообщил в своем твиттер-аккаунте.

Малахов заявил, что каждую неделю он будет публиковать "горячие интервью, реалити-шоу и другие сюрпризы". В пилотном выпуске, который вышел 11 июня, содержится интервью с актером Алексеем Паниным. В нем обсуждается видеоролик, на котором Панин ходит по улице в женской одежде. За пять часов с момента публикации интервью набрало более 4000 просмотров.

Следующее видео, согласно анонсу на канале ведущего ток-шоу "Пусть говорят", будет история, посвященная "новой жизни Дианы Шурыгиной". Ролик появится в следующее воскресенье, 18 июня.

Видео: malakhov007