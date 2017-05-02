Чем интересен 3 сезон сериала "Лучше звоните Солу"?

Привет всем любителям качественных сериалов! Как говорится: чем известнее правозащитник, тем больших мерзавцев он защищает. А что если адвокат сам не чист на руку? На этот и другие вопросы нам поможет ответить сериал "Лучше звоните Солу".

Наш старый знакомый адвокат Джимми Макгил все дальше продвигается в криминальной карьере. Он встревает в авантюры и помогает бандитам избежать правосудия, конечно же, за достойную плату. Также в третьем сезоне зрители увидят как Солу удалось сблизиться с наемным головорезом Майком Эмментраутом и самым крупным наркобароном штата Густаво Фрингом. Теперь жизнь Джимми Макгила никак нельзя назвать обыденной, ведь ему предстоит не только защищать преступников, но и самому не попасться в руки правосудия.



Пройти мимо этой захватывающей истории просто невозможно и мы решили разобраться чем интересен сериал "Лучше звоните Солу" и почему стоит его посмотреть.



Все хорошее быстро заканчивается. Это касается не только жизненных ситуаций, но и сериалов. Когда завершилась культовая картина "Во все тяжкие", ее фанаты не на шутку загрустили, но всех спас он - адвокат Сол Гудман. "Лучше звоните Солу" - это захватывающая история, которая раскрывает личность забавного и вместе с тем очень умного юриста.



До выхода сериала на экран многие зрители были настроены скептически, ведь приквелы, как и сиквелы нередко бывают провальными. Вопреки всему, картина получилась не просто интересной, а стала фаворитом даже для самой искушенной публики.



Впрочем, впечатляет не только сюжет. Актерский состав подобран просто идеально. Блистательный Боб Оденкерк как никто другой подходит на роль проныры адвоката. Интересный факт - на съемочной площадке Оденкерк нередко перевоплощался в кинопродюссера Роберта Эванса, чья речь и подача является для актера эталоном ораторского мастерства.

Джонатан Бенкс порадовал не меньше. Его мужественности и невозмутимости можно только позавидовать, ведь исполнять роль неуловимого головореза не так то просто, а тем более когда тебе 70 лет.







У сериала есть лишь один недостаток - это большой интервал между сезонами. Хочется чаще видеть яркого Джимми Макгила и неуловимого Майка.



Что-то я совсем размечталась и забыла, что пора заканчивать обзор. Третий сезон картины "Лучше звоните Солу" уже стартовал. Не пропустите 10 свежих эпизодов. До новых серий!

Софья Третьякова,Евгений Гареев,Андрей Жухевич