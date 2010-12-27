За первую половину дня из-за дачников образовались еще две крупные пробки

Водители стоят почти в 10-километровых пробках на выезде из Петербурга.

Сегодня, 17 июня, за первую половину дня образовались три больших затора. Сейчас автомобилисты стоят в пробке на Приморском шоссе и на КАД.

На внешней стороне кольцевой автодороги, от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса, водители стоят в 7-километровом заторе, сообщает "Фонтанка". Трудности с движением и на Приморском шоссе. Как сообщают водители, движение практически останавливается от железнодорожного переезда около пожарного отделения и до поворота к Шалашу Ленина.

Также сегодня утром, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", образовалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю неделю. Затор растянулся на 6,7 километров на Московском шоссе, от Колпинского шоссе до Павловской улицы.

Фото: commentcamarche.net