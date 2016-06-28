В сеть выложили финальный трейлер фильма "Логан"

В Сети появился второй трейлер фильма про Людей Икс "Логан", который выходит в 2017 году. Премьера назначена на 2 марта этого года.

В интернет накануне выложили второй трейлер фильма по вселенной Людей Икс "Логан". Этот основанный на комиксах фильм показывает жизнь порядком состарившегося Россамахи и профессора Ксавьера. Вместе они защищают от злодеев девочку-клона, которая обладает силами Росомахи.

Действия фильма разворачиваются в далеком будущем, по отношению к другим фильмам о мутантах. Профессору Ксавьеру уже 90 лет. Его силы телепата слабеют, так как у профессора прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Не все в порядке и у несменного героя фильмов Росомахи. С возрастом склонность к регенерации у Логана уменьшилась. Это видно по многочисленным шрамам на его лице и теле. Вытаскивать когти для него теперь больнее, чем обычно.

К двух ослабшим Людям Икс попадает одиннадцатилетняя Лаура Кинни. Девочка – это клон Росомахи. У нее есть мутация с регенерацией и быстрым заживлением, как у него. Также у нее есть и когти. Девочка, несмотря на юный возраст, достаточно кровожадная. Она лихо разбирается с людьми, которые пришли за ней, когда Ксавьер и Логан не могут противостоять им.

За компанией из старика-инвалида, пожилого силача и юной девочки гонятся представители могущественной корпорации. Руководить операцией Натаниэл Эссекс. Им нужно завладеть Лаурой. Скорее всего, для жестких экспериментов. А Ксавьер и Росомаха стараются ее защитить. Но сначала Логан не хочет брать ответственность за девочку. Однако его наставник переубеждает его.

Судя по трейлеру, девочка с ранних лет читала комиксы про Людей Икс. Логан держит в руках старые журналы, по которым рисовали первый мультсериал про эту вселенную. Но Росомаха заявляет, что там мало правды. В настоящей жизни все умирают. Скорее всего, это горькое замечание было сделано из-за того, что никого из прежней команды не осталось.

Кстати, воспитатели из Ксавьера и Логана так себе. В начале трейлера, девочка ворует чипсы и газировку в магазине, а когда продавец пытается ее остановить, она нападает на него. Росомаха останавливает Лауру и уводит из магазина. Сам при этом, захватывая какой-то товар, за который не оставляет денег. А когда девочка убивает солдат корпорации, Логан может только удивиться ее силе.

Фильм обещает быть очень грустным и с налетом прощания. Хью Джекман уже немолод и не может вечно играть Росомаху. В основу сюжета легли комиксы "Старик Логан" и "Смерть Росомахи". Но не стоит огорчаться, так как в фильме будет полно экшена. Эффектное сражение с врагами Логана и Лауры стоит оценить.

Мировая премьера фильма назначена на 1 марта этого года. В России киноленту можно будет посмотреть со 2 марта. В роли Логана остался Хью Джекман. А пожилого Профессора Икс сыграл Патрик Стюарт. Роль Лауры или Х-23 досталась юной актрисе Дафне Кин. Съемки проходили в 2016 году и начались в апреле. Последние кадры досняли в августе. 5 октября появился первый постер фильма, а уже 20 появился первый трейлер. Вышедший 19 января трейлер стал финальным.

Фото: кадры из фильма

Видео: официальный трейлер