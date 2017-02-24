Незадачливый лыжник из страны, где не бывает снега, покорил своей целеустремленностью весь Мир

На Чемпионате Мира 2017 в Лахти лыжник из Венесуэлы Адриан Солано довел зрителей до слез и завоевал всеобщее уважение

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано произвел фурор на Чемпионате Мира по лыжному спорту в Лахти.

Его выступление в забеге на 10 километров вызвало слезы от смеха у зрителей - Андриан падал, как и где только мог, путался в лыжах, сломал палку и так и не дошел до финиша. После отметки в 6 километров, когда отставание от лидера составляло 38 минут, Солано уставший, но счастливый сошел с дистанции. Тем не менее, Венесуэлец снискал уважение своей целеустремленностью и силой воли, с которой он выступил на этом Чемпионате.

Его злоключения начались еще по дороге на ЧМ. В Парижском аэропорту его приняли за наркокурьера, так как с собой у него было всего 20 долларов, не было банковской карточки и никто ему не верил, что он лыжник, потому что в Венесуэле не бывает снега. Пока все прояснилось, Адриан просидел во Французской каталажке 5 суток.

После соревнований Солано написал в своем Instagram, что неважно сколько он будет падать, но он всегда будет подниматься. А еще Адриан признался, что он на самом деле никогда до этого заезда не стоял на лыжах на снегу. До этого он тренировался только на колесных лыжах. Адриан Солано не собирается останавливаться на этом, он заявил, что будет продолжать тренироваться, потому что лыжные гонки - это его мечта.

В интернете полно одобрительных комментариев и слов поддержки Адриано. Все в один голос показывают ему свое уважение и желают удачи.

Видео: YouTube/SAZH YEGIZ