Новички "Зенита" в Instagram: странички Себастьяна Дриусси, Леандро Паредеса, Дмитрия Полоза и Александра Ерохина

Кого купил "Зенит" летом 2017 года? Есть ли эти футболисты в социальных сетях? Новички "Зенита": Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз активно ведут себя в Интернете. Вот обзор их страничек в Instagram!

Кого купил "Зенит" летом 2017: новости трансферов

Летнее трансферное окно 2017 года все еще открыто: более того, сезон крупных покупок для клубов РФПЛ находится в самом разгаре. Однако уже сейчас, в начале июля, можно подводить промежуточные итоги. Тем более, что для петербургского футбола они получились более, чем яркими. "Зенит" уже опередил остальные клубы лиги на "несколько голов". Петербуржцы активнее всех покупают легионеров и подписывают реальных игроков сборной России.

По состоянию на 11 июля 2017 "Зенит" пополнили россияне Дмитрий Полоз (нападающий, 25 лет) и Александр Ерохин (полузащитник, 27 лет). Прошлый сезон оба футболиста провели в "Ростове", однако к лету у них истек контракт с южной командой, и "Зенит" смог получить спортсменов за бесценок. Отметим, что оба игрока вызывались в сборную на Кубке Конфедераций, и достаточно успешно проявили себя.

Однако эти трансферы пока что трудно назвать главными покупками сезона. Наиболее удачными сделками можно назвать покупку Леандро Паредеса из "Ромы" за 23 млн евро (полузащитник, 23) и Себастьяна Дриусси из "Ривер Плэйта" (нападающий, 21 год). Оба аргентинских футболиста хорошо известны в мире, регулярно вызываются в сборную страны и находятся в топ-листах европейских скаутов. Но получить их смог только российский "Зенит", причем в обоих случаях это было сделано по личной инициативе Роберто Манчини.

Себастьян Дриусси в Instagram: обзор страницы

Начнем с главной звезды летнего призыва петербургского "Зенита". Себастьян Дриусси есть на Instagram под никнеймом sebadriussi.11. Сюда он постит не только спортивные, но и личные фото, а также изредка вступает в переписку с фанатами и коллегами-футболистами.

Самый свежий пост Дриусси посвящен "Ривер Плэйту". Футболист искренне прощается с клубом и благодарит болельщиков "красно-белых" (!!!) за поддержку.

Я всегда рад видеть вас снова и признаюсь в любви. Спасибо за все!Я беру самые лучшие воспоминания про моих коллег, друзей, весь тренерский штаб, сотрудников, поваров. И т.д. Я буду очень скучать, - написал Себ.

Пост лайкнули более 86 000 человек (оцените уровень популярности Дриусси). Разумеется, в комментариях нашлось место и российским подписчикам полузащитника.

Кстати, в "Историях" звезды уже появилась история про прилет в Северную столицу.

Вот еще некоторые фотографии из Instagram легионера. В них можно увидеть близких и друзей футболиста, а также его в обычной бытовой обстановке (обычной для долларового миллионера).

Себастьян со своей гёрлфренд

Себастьян любит хлеб и сметанку...

Очень любит хлеб и сметанку!

Себастьян и друзья по бывшей команде

Леандро Паредес в Instagram: обзор страницы

Леандро Паредес - близкий друг и земляк Дриусси. Оба признаются, что были знакомы с детства, так что пребывание в петербургском клубе будет для них дополнительной мотивацией. Все-таки вместе с другом проще адаптироваться к новым реалиям и знакомиться с командой малознакомых футболистов.

Чем отличается инстаграм одного аргентинца от другого? Во-первых, Паредес leoparedes20 прошел подтверждение официальной странички))) Во-вторых, у него намного больше милых мимимишных фотографий со своей семьей. Вот подборка топ-фотографий от Леандро , кажется, в Петербург переезжает милый и душевный парень!

Ах, да! Еще Лео успел похвастаться новой формой!

Александр Ерохин и Дмитрий Полоз в социальных сетях

У наших ребят не так много подписчиков, как у звезд-аргентинцев. Зато их странички какие-то... более родные и понятные. Вот, например, Дмитрий Полоз или же poloz_d. Парень искренне хвастается успехами вроде "Мастера спорта России" и награды "Бомбардир сезона" в "Ростове". И пусть Дмитрию очевидно помогает вести страничку жена (привет маникюру на фото), читать его посты приятно. Предлагаем всем фанатам "Зенита" подписаться на нападающего и поддержать россиянина.

Поздравляем с наградой! И с классным маникюром!

Наши ребята тоже любят родных!

Нет, это не "Зенит-Арена"...

Ну а Саша Ерохин... erokhin___alexander или Саша Ерохин оказался большим романтиком. Пожелаем ему любви и счастья, а также гармонии. Не только в семье, но и в команде "Зенит" из замечательного города Санкт-Петербург!

Трансферы "Зенита" летом 2017: кого еще ждать?

Если верить СМИ, "Зенит" планирует накупить игроков на парочку составов. В числе возможных приобретений фигурируют: Родриго Кайо и Федор Смолов, Ваган Бичахчян и Костас Манолас. Мы будем рады видеть в Питере любого из этих парней. А своим читателям обязательно расскажем об их жизни в социальных сетях!

Фото: Instagram