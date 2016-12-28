Нагиев убегает на коне от кавказцев в тизере фильма "Кухня. Последняя битва"

В сети появился тизер фильма "Кухня. Последняя битва". Его можно смотреть онлайн на Youtube. Премьера фильма назначена на апрель.

В среду, 28 декабря, в сеть выложили тизер фильма "Кухня. Последняя битва". До этого зрители не видели ни одного кадра из самой ленты. Предыдущая реклама состояла из кадров сериала и прошлых фильмов.

Начинается ролик с допроса Виктора Баринова и Сени в полиции Сочи. Поваров спрашивают о том, что они знают об исчезновении Дмитрия Нагиева. Сеня говорит, что видел его только накануне, когда просил денег. При этом он замечает, что шеф-повар ненавидел Дмитрия и даже хотел убить. Сам же Баринов успокаивает правоохранителей. Он считает, что Нагиев развлекается где-то в джакузи с девушками.

И тут зрителям показывают, что же на самом деле произошло с Нагиевым. Оказывается. Он и правда был с девушкой. С какой-то местной красавицей, у которой полно братьев – гордых кавказских мужчин. Именно они заваливаются к Нагиеву с оружием наперевес. Далее мы видим долгий побег героя от родственников его потенциальной невесты. Он не только бежит, но и скачет на лошади. В то время, как за ним следуют две машины с вооруженными людьми. Чем заканчивается погоня в тизере не показывают. Зато показывают Сеню, который уточняет: простят ли ему долг, если Нагиева так и не найдут.

Фото: кадры из тизера

Видео: официальный тизер фильма