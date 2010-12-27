Денис Клявер опаздывает на концерт в петербургском метро

На станции метро "Автово" собрались несколько десятков фанатов исполнителя, но он пока что не приехал.

Анонсированный накануне концерт Дениса Клявера в петербургском метро задерживается. По состоянию на 12.05 певец так и не приехал на станцию "Автово", где должен выступить в честь первого дня весны. Накануне издание "Невские новости" писало, что импровизированное шоу состоится в 11.30. Позже начало концерта было перенесено на 11.50.

Уже в 11 утра на одной из самых красивых станций городской подземки начали появляться фанатки экс-солиста группы "Чай вдвоем". Девушки-школьницы и дамы в возрасте пришли, чтобы насладиться выступлением своего кумира, но пока что им приходится скучать и ждать звезду. Заметим, что организаторы концерта анонсировали раздачу цветов и подарков поклонникам Дениса Клявера. По задумке он должен был вручать их дамам и поздравлять красавиц с наступлением первого дня весны.

Пока что поклонницы все еще ждут своего кумира. Некоторые из них высказывают мнение, что Денис Клявер просто опаздывает, ведь в Петербург он едет из Москвы. Еще вчера вокалист размещал в своем Instagram столичные фотографии. Но у некоторых есть опасение, что концерт не был согласован руководством метрополитена: в таком случае, он может вообще не состояться.

Фото: _panda__ours__ - Instagram