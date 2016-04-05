Новый УАЗ поступит в продажу через 3 года

В строжайшем секрете держится разработка нового отечественного кроссовера УАЗ. Однако в сети уже появились первые снимки автомобиля.

Недавно интернет взорвала ошеломляющая новость: во всемирную паутину просочились секретные документы по разработке российского кроссовера. Из обзора следует, что, вероятно, новый УАЗ будет около 4, 6 метров в длину, с несущим кузовом, постоянным приводом и независимыми подвесами. Впрочем, около месяца назад был зарегистрирован и сам патент на образцы кроссовера. В сети появились черно-белые снимки будущего автомобиля. Кстати, есть два варианта того, как будет выглядеть УАЗ.

Если говорить об истории, то разрабатывать отечественную машину повышенной проходимости начали в середине прошлого года. Однако, по некоторым данным, проект приостановили. Хотя уже точно известно, что на конвейер кроссовер поступит через 3 года, а заодно и в продажу.

Предположительно, длина отечественного автомобиля будет 4, 6 м., высота – 1, 7 м., клиренс – не менее 0, 2 м. По своим габаритам будущий кроссовер можно будет сравнить с BMW X3. Новый УАЗ – 3170 будет определенно улучшен. Вероятно, стандартный автомобиль будет оснащен атмосферным двигателем на 2, 5 литра, который будет развивать 145 лошадиных сил. Усовершенствованная версия будет укомплектована турбированным двигателем на 2, 3 литра с отдачей в 150 лошадиных сил. Новый кроссовер будет как с "механикой", так и с "автоматом". Ну, а максимальная скорость составит около 192 км/ч.

Сколько будет стоить новый УАЗ – пока неизвестно. Впрочем, для того, чтобы не прогореть, создатели не должны "загибать" цену. Вероятно, что в среднем кроссовер удастся купить за сумму в пределах 1 млн. руб.

Фотографии: группа вконтакте "Все автосалоны Сибири - Autovsalone.ru"

Видео: youtube, autonews