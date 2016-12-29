Крещенские гадания 2017: как гадать на суженого и желания

Перед Крещением девушки и парни часто устраивают крещенские гадания. В 2017 можно узнать предсказания на суженого, деньги и удачу. Мы подобрали для вас несколько распространенных способов гадания.

Самый популярный ритуал, связанный с Крещением, - это, конечно, купания. Но есть и еще одно действие. Крайне популярное у девушек и немного у парней – гадания. Крещенские гадания 2017 можно проводить до самого праздника. Традиционно, в ночь с 18 на 19 января девушки собираются компаниями и гадают на будущих мужей и счастье в жизни. Также на Крещение можно совершить специальные обряды на удачу, любовь или деньги.

У гаданий есть серьезные потусторонние объяснения. О них можно узнать из "Светланы" Жуковского, например. Впечатлительные девушки часто пугаются и видят гаданиях дурные предзнаменования.

Когда гадать на Крещение 2017

Идеальным временем для любого гадания являются так называемые страшные вечера – вторая неделя Святок. В это время, по верованиям наших предков, нечисть буйно празднует перед тем, как покинуть мир. В это время активизируются домовые, кикиморы, лешие. В это время наши предки устраивали колядования. Разгульная толка носила по улицам соломенную Коляду – символизирующую изобилие и веселье. Жители старались задобрить нечисть и подкупали колядующих едой, выпивкой или деньгами. Крещенские гадания появились из стыка православия и языческой веры. Поэтому официальная церковь не очень-то жалует попытки узнать свое будущее.

Крещенское гадание 2017 на исполнение желания

Накануне Крещения нужно написать на листочках 12 своих желаний и положить их под подушку. Утром нужно достать три листочка. Именно эти гадания исполнятся в будущем году.

Есть и другой способ узнать о том, сбудется ли желание. Но это гадание требует большей подготовки. Нужно принести с улицы зеркало и разложить вокруг него еловые ветки. На стеклянной поверхности напишите свое желание и отправляйтесь спать. Если утром надпись исчезнет со стекла, то желание сбудется.

Есть еще один очень простой способ гадать на желание. Взять пригоршню мелких предметов, вроде семечек или орешков. Загадать свое желание и высыпать содержимое руки на стол. Затем надо пересчитать семечки. Если число четное – желание сбудется. Если нечетное – не сбудется.

Крещенские гадания 2017 на суженного или любовь

Но стоит ли говорить, что самый главный вопрос всех гаданий – это любовь. В Крещение девушки и парни хотят узнать имя своего будущего избранника. Поэтому больше всего гаданий именно о суженных и невестах. Самое простое и веселое – это гадание на имя. Парни и девушки разбредаются по району и у первого встречного спрашивают имя. Девушки спрашивают имя у мужчин. А парни – у женщин. Согласно гаданию, именно так и будут звать суженого или невесту гадающего.

Также одинокие девушки могут узнать свою судьбу на будущий год. Нужно выйти за ворота (или из подъезда) и позвать суженого. Если первый встречный будет молодым человеком, то это хорошее предзнаменование. А если старик, то ждать беды в будущем году.

Также можно подслушать под окном у супружеской пары. Если они тихо проводят вечер, то и у гадающего год будет спокойным. Если же в комнате скандал, то впереди неспокойные 12 месяцев.

Существовал обычай, который с удовольствием выполняли и парни и девушки: спрашивать имя у прохожих — у женщин мужское, у мужчин женское, пишет информационный интернет-портал therussiantimes.com. По народной примете, так будут звать будущего жениха и, соответственно, невесту.

Фото: открытие источники

Видео: канал Piter.tv