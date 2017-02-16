Телка прокатилась на автобусе под Курганом

Очевидец снял на видео этого необычного пассажира ПАЗика

Сегодня, 16 февраля, на популярном видеохостинге YouTube появился обычный видеоролик с необычным сюжетом.

Очевидец снял на видео покатушки коровы в салоне автобуса ПАЗ. В комментариях за кадром автор ролика в полнейшем восторге от увиденного. Его веселит факт езды коровы на автобусе. К сожалению качество видео плохое, но все же можно разглядеть черно - белую буренку, которая стоит в салоне автобуса, который бодро катится по дороге.

В социальных сетях, где разместили это видео, люди так же веселятся от увиденного. Кто-то предполагает, что рогатая поехала в соседнюю деревню на дискотеку, кто-то, что это новый кондуктор. А других и вовсе забавляет и заряжает позитивом не сам видеоролик, а его автор.

Видео: YouTube/Evil Zebra