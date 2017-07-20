Сrystal Сastles отправили фанатов в танцевальный транс

В Петербурге прошел концерт канадской электронной группы Сrystal Сastles. Клуб А2 собрал более 3 тысяч любителей нестандартной музыки. Культурная столица стала первой в списке городов.

Они привыкли запоминаться. Темные очки, борода, выжженные волосы, прозрачный наряд – далеко не все, о чем вы будете рассказывать своим друзьям и близким. Итан Кэт и Эдита Фрэнсис как будто приглашают вас взглянуть на совершенно другой мир, который до сегодняшнего момента не был известен кому-либо. Это союз барабанов, синтезатора, электронной музыки и визжащего вокала, который в своем итоге выливается в звуковую привлекательную странность.

Популярной группа стала в 2006 году, когда Итан Кэт и Элис Гласс, первая вокалистка группы Сrystal Сastles, опубликовали свои лоу-фай записи – материалы, которые осознанно записываются на низкокачественные носители. В 2008 году они выпустили первый альбом. А в 2014 Элис Гласс решила заняться сольной карьерой. И вот, Эдита Фрэнсис новая вокалистка группы Сrystal Сastles. Томная, скрытная, неразговорчивая. Такая же странная, как и творчество Итана. Эта странность и делает их не такими, как все, эта странность и собирает многотысячные залы.

Всего ожидается 38 концертов. Завершающим городом станет Торонто.

Юлия Колотушкина

Видео: Piter.TV