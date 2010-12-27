Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге
Концерт на крыше "Романтическая гитара"
Сегодня, 20:00
0
TretyakovaS
75

Концерт на крыше "Романтическая гитара"

0
 
 

Площадка Nevesomos't приглашает жителей Северной столицы окунуться в мир волнующих гитарных ритмов и бескрайнего петербургского неба. Сольный концерт Егора Свеженцева подарит посетителям незабываемые эмоции на все лето.

Егор Свеженцев, лауреат множества российских и международных конкурсов 5 июля удивит петербуржцев волшебством гитарных переливов.

Музыкант ведет активную концертную деятельность - выступает с сольными концертами в России, Европе, США, а также играет в оркестре Михайловского театра.

В мае 2015 года музыкант представил слушателям сольную программу в Мариинском театре, а в прошлом году ему удалось выступить в Карнеги-холле, который находится в Нью-Йорке.

Творчество гитариста - это смешение эпох и стилей, особое внимание к музыке XX и XXI веков, и, конечно, зрительская любовь.

Концерт пройдет 5 июля в 20:00 по адресу Большой пр.П.С., 37.

Фото: https://vk.com/guitarontheroof

Теги: концерт романтическая гитара , куда сходить спб
Категории: Концерты куда сходить в петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5