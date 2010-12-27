Концерт на крыше "Романтическая гитара"

Площадка Nevesomos't приглашает жителей Северной столицы окунуться в мир волнующих гитарных ритмов и бескрайнего петербургского неба. Сольный концерт Егора Свеженцева подарит посетителям незабываемые эмоции на все лето.

Егор Свеженцев, лауреат множества российских и международных конкурсов 5 июля удивит петербуржцев волшебством гитарных переливов.



Музыкант ведет активную концертную деятельность - выступает с сольными концертами в России, Европе, США, а также играет в оркестре Михайловского театра.

В мае 2015 года музыкант представил слушателям сольную программу в Мариинском театре, а в прошлом году ему удалось выступить в Карнеги-холле, который находится в Нью-Йорке.



Творчество гитариста - это смешение эпох и стилей, особое внимание к музыке XX и XXI веков, и, конечно, зрительская любовь.



Концерт пройдет 5 июля в 20:00 по адресу Большой пр.П.С., 37.



Фото: https://vk.com/guitarontheroof