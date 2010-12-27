Концерт группы "Скворцы Степанова"

Клуб "Космонавт" приветствует всех поклонников дзен-панка: драйв, эмоции и незабываемые впечатления вам обеспечат безбашенные ребята из Петербурга.

"Скворцы Степанова" представляют новый альбом "Рафинад": убойная и неповторимая микстура для счастья. Белки, орехи, концепция воды и отрицание общих идей от неутомимых весельчаков и мастеров своего дела. За плечами "Скворцов" сотни концертов и выступлений на самых масштабных российских и европейских фестивалях, умопомрачительные шоу и полные стадионы. Петербургская группа обещает, что скучно точно не будет. И неважно, кто вы: байкер, хипстер, или просто "мимо проходили", каждый сможет оторваться по полной.