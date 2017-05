RockestraLive: скрипки и тяжелый рок слились в единую симфонию

В концерт-холл "Аврора" 19 мая приехал целый симфонический оркестр. Только ребята исполнили вместо Глинки и Чайковского легендарные песни рок-групп. "RockestraLive" в Петербурге уже не первый раз. Так что решили покорять Северную столицу новой программой "Greatest Hits - только лучшее"!

В классической обработке предстали на суд зрителей хиты Linkin Park, System of a Down, Limp Bizkit, Korn, RHCP, Green Day, 30 Seconds to Mars, Muse, Placebo, Radiohead, Nickelback, Gorillaz, Queen, My Chemical Romance и многие другие! И небольшой сюрприз для петербуржских фанатов- песни Marilyn Manson, Imagine Dragons, Rammstein.

"RockestraLive" – это молодой коллектив из талантливых музыкантов с бунтарским духом. Имея за плечами профессиональное образование, выходцы из консерваторий решили посвятить себя рок-музыке.

Дирижер и идейный вдохновитель оркестра, Сергей Акимов говорит: "По месту учебы мы и так играем симфоническую музыку. Играют народные, венгерские мелодии, а вот рок-музыку в консерваториях не преподают, поэтому мы и решили взять это направление".

Ребята хотят сделать свое шоу особенным, уникальным. И тщательно подбирают не только репертуар, но и одежду. На сцену выходят не в бабочках и фраках, а белых рубашках и джинсах, соблюдая главную идею – сочетание классики и рока.

Существует коллектив с 2015 года. Скрипачка и концертмейстер, Екатерина Кузеванова, стоит практически у его истоков: "Для меня это было что-то новое и другое. В консерватории каждый день, по всем предметам классическая музыка. И даже, если это 20 век, все равно относится к классике. А "RockestraLive" играет песни, которые мы все сейчас слушаем. Популярные песни и даже те, которые вышли 5, 10 лет назад. Когда я училась в школе, заслушивала их до дыр".

Некоторые песни, по словам зрителей, звучат даже интереснее, чем в оригинале. "Нам говорили, что те же песни группы "Placebo" не такие веселые и интересные, а в нашем исполнении обретают новый смысл".

Но такой успех является результатом каждодневного труда, постоянных поисков дополнительных голосов и мелодий. А на самом концерте еще и соответствующая жанру подача- танцы, прыжки, яркие эмоции.

Екатерина Дейнека, Анастасия Серманова