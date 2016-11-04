Ассаи собрал 800 человек на одной крыше

Недавно, на крыше DOT, в рамках Roof Music Fest прошел концерт Ассаи. Наши корреспонденты не смогли пройти мимо этого атмосферного вечера.

"Все клево, да? Ассаи сегодня выступает на крыше. Пойдём. Пойдем. Пойдём вдвоём. Пойдём вдвоём сходим на Ассаи на крыше» - поприветствовал хип-хоп-исполнитель свою публику.

Ассаи уже не первый раз принимает участие в концертах на крыше. Всегда собирает множество поклонников, а те, кто живут в других городах - грустят, что не попадают на такие концерты, которые случаются только в Петербурге. Среди песен и музыки Ассаи есть композиции и про Питер в том числе, поэтому слушать его на крыше, в центре города, на берегу залива особенно атмосферно. И, несмотря на то, что в день концерта было прохладно и дул ветер, атмосфера царила романтическая.

Наши корреспонденты поговорили с организатором фестиваля на крышах города и узнали много всего интересного:

"Мы начинали, когда это были не большие концерты для друзей, там человек на пятьдесят. Потом на сто. Потом на двести. Был поставлен последний рекорд 1400 человек пришло на Animal ДжаZ. Сегодня будет около 800 зрителей. Появились новые площадки, более удобные, оборудованные: с барами, с такими вот большими куполами, со светом. Соответственно изначально крыши были более простые и маленькие».

Так же, оказывается участники и организаторы фестиваля чувствуют себя одной большой семьей. Все друг друга знают, встречаются на квартирниках. Звукорежиссёры, световики, артисты, пиарщики, фотографы - такой вот большой творческий котёл, в котором все варятся, общаются, все дружат:

"Изначально просто поднимали людей с гитарами, просто друзьями сидели, небольшими компаниями, играли на крыше. А потому уже подумали, а почему бы не сделать это более масштабно. И начали пробовать. И оказалось, что это очень интересно всем. Был спрос на это. Как снежный ком все это развилось в такую вот фестивальную крупную историю».

Видео:Piter.tv

Ксения Крохина, Виталия Дубровская

Фото: Ксения Крохина