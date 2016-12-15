Комендантский проспект достроят за 229 млн

По решению Смольного строительством Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до проезда К-1 займется "А-Проект".

Как сообщает "Фонтанка", по решению Смольного строительством Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до проезда К-1 займется "А-Проект".



Результаты определения поставщика были опубликованы на сайте госзакупок 3 июля. Стоимость контракта составляет 229 млн рублей. Компания должна уложиться в срок до 10 декабря следующего года.



Предполагается, что продолжение Комендантского проспекта должно связать строящийся комплекс «Чистое небо» с Плесецкой улицей и проездом Королева. Ранее этот район оказался в перечне жилых кварталов, к которым КРТИ планирует построить подъездные дороги в первую очередь.



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mukda1gcB2A