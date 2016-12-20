Алексей Васильев: за яркостью - в кино, а чтобы подумать - в театр

В театре эстрады им. А. Райкина продолжают показ анекдота-притчи "Фарс. Мажор". Режиссером абсурдной комедии стал актер театра и кино Андрей Носков. Главные герои – группа клоунов, которая плывет в одной лодке в открытом океане. В таких условиях, хочешь или не хочешь, но начинаешь сходить с ума. Съемочная команда Piter.TV побывала на премьере и пообщалась с одним из главных актеров постановки Алексеем Васильевым. Нам стало интересно, как артист относится к театру и кино.

Противостояние театра и кино – вечная тема искусства. Одни признают большие экраны и яркие спецэффекты, для других важная "живая" игра и громкие аплодисменты. Так или иначе, но оба искусства неразрывно связаны. Несмотря на то, что искусство сцены появилось значительно раньше кино, сейчас бытует мнение, что когда-то театр может навсегда исчезнуть. Ведь на сцене нельзя передать яркие спецэффекты и 3D графику, например. Однако актер театра Алексей Васильев убежден, что это всего лишь дело вкуса.

"Изначально театр был, как некое элитарное искусство. А кино появилось уже, как более массовое и доступное. Да и билеты в кино подешевле, по-моему. Поэтому здесь каждый зритель выбирает то, что ему нужно. Но если рассуждать с точки зрения артиста , то я знаю очень много актеров, которые играют только в кино и они очень сильно жалеют, что у них нет именно театральной практики. Потому что для артиста именно этот момент выхода к живому зрителю , взаимодействия энергии, ее передача от зрителя к артисту и наоборот, это очень важно. Потому что чувствовать живого зрителя это очень важно. А зритель в данном случае выбирает то, что ему ближе", - делится Алексей Васильев.

Нужно отметить, что, несмотря на огромный спрос кинопроизводства со стороны зрителей, театр по-прежнему не теряет своей актуальности и популярности. И тут уж сторонникам вымирающей "живой" сцены придется согласиться. Аншлаги в театре им. А. Райкина дело часто и постановка "Фарс. Мажор" нашла отклик в сердцах и умах зрителей. Более того, Алексей Васильев уверен, что именно театр заставляет человека думать.

"А в кино проще. Там картинка, там зрелищность, там яркость. Театр, конечно, сейчас в эту сторону тоже движется, потому что мы должны учитывать пожелания зрителей на какой-то момент эффектов, каких-то зрительных восприятий. Но театр и кино - это просто полярные два вида искусства. И мне кажется, что если ты хочешь быть личностью многогранной и разносторонней, то за впечатлениями и внешними эффектами нужно идти в кино, хотя, безусловно, тоже есть кино очень умное. Но его, к сожалению, не всегда показывают в кинотеатре, например, элитарное какое-то кино. А если ты хочешь еще почувствовать что-то живое и над чем-то подумать, то нужно идти в театр", - убежден актер Алесей Васильев.