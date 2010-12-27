У нападающего "Зенита" Александра Кокорина родился сын

Знаменитый футболист и его красавица-жена Дарья Валитова принимают поздравления, однако сами поделиться своей радостью еще не готовы.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и модель Дарья Валитова стали родителями. Об этом сообщается на странице благотворительного проекта семей ФК "Зенит" и деятелей культуры России в Instagram.

Под счастливой фотографией влюбленных сообщается, что у Кокорина и Валитовой родился сын.

"Выходные – это время, которые мы всецело посвящаем семье и близким. Поэтому сегодня мы с особой радостью и от всего сердца поздравляем Александра @kokorin9 и Дашу @dariavalitova_ с рождением сына и желаем любви, добра, здоровья и огромного счастья вам и вашему маленькому чуду".

Также друзья, коллеги и фанаты Кокорина поздравляют его в социальных сетях, однако сам футболист ничего не комментирует, как и Дарья, которая не так давно забросила свои социальные сети и перестала их вести.

Фото: instagram.com/kokorin9