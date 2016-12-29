Китайский новый год 2017: Как правильно отмечать год Огненного петуха?

Совсем скоро в КИтае и всем мире будут праздновать китайский Новый год 2017. Год огненного петуха наступит в субботу, 28 января. Мы собрали для вас некоторые традиции, приметы и гадания на этот праздник.

Китайский Новый год наступает уже в эту субботу, 28 января. Китайцы по всему миру начинают масштабные праздники в честь этого праздника. Этот восточный праздник отмечается даже масштабнее, чем российские гулянья в честь Нового года.

28 января официально наступит год Огненного петуха. Он придет на смену Огненной обезьяне. Петух – десятый знак в двенадцатилетнем гороскопе восточного календаря. Его характеристики одни из самых интересных среди всех знаков.

Китайцы описывают это животное как сложную натуру. С одной стороны он предприимчивый, общительный, а с другой стороны прямолинейный, капризный, шумный. Все эти качества перемешиваются в символе будущего года.

Одна из самых главных китайских примет, оберегающая от бед, - это не спать в канун Нового года. По их приметам, это спасает их от бед, болезней и неприятностей весь год.



Как привлечь удачу на Китайский Новый год 2017



Китайцы привлекают удачу множеством способов. Например, за столом стоит говорить только о мечтах и желаниях на будущий год. Богатство и процветание притянут плоды оранжевого цвета на столе: мандарины, апельсины. А если у них будут листочки, то это приведет к образованию семьи и появлению детей. Притянуть успех помогут свежие цветы, размешенные дома.

Чтобы отогнать нечистую силу, нужно громко веселиться. Поэтому на китайский новый год так много фейерверков, огоньков, хлопушек и громких шествий. Дом стоит украсить символами счастья, удачи и здоровья. При этом все украшения должны быть парными. Иначе одиночные элементы привлекут одиночество в жизнь человека. Притянуть богатство поможет раздача красных конвертов с деньгами.

Ночью 28 января нужно открыть все окна и двери дома, чтобы старый год без препятствий вышел, а новый наполнил жилище.



Как спастись от беды на Китайский новый год 2017



Китайцы известны своими суевериями и приметами. А в новогодние праздники таких традиций и правил еще больше, так как это один из самых любимых праздников в стране. Например, за столом не стоит вспоминать неприятности прошлого года, а то можно взять их с собой. А после празднования Нового года нельзя убираться три дня. Потому что вместе с мусором вы можете выбросить все хорошее, что принесли добрые духи в первые дни года.

А вот наряжаться можно во что угодно, кроме одежды черного и белого цветов. Они символизируют неудачу и траур соответственно. А первые два дня к тому же нельзя покупать обувь. В китайском языке слово "обувь" созвучно со словом "тяжелый", поэтому жители страны верят, что так вы можете купить себе проблемы. По такому же принципу запрещено слово четыре. В китайско языке это созвучно со словом "смерть".

Кроем того, китайцы обычно не моют голову первые дни празднования, и не стригутся целый месяц после. Еще в первые дни Нового года не пользуются вилками и ножами, чтобы не отрезать свое счастье.

Праздники длятся с 28 января по 11 февраля. Все это время китайцы стараются не ссориться с близкими, избегают бранных слов и агрессии. Иначе можно потерять успех в делах.

Фото: Instagram / petchpecth, woonsenpn, 314159_atl, joylajay, karola_kowalik, shimanyurrutia

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