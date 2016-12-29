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Китайский новый год 2017: Как правильно отмечать год Огненного петуха?

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Совсем скоро в КИтае и всем мире будут праздновать китайский Новый год 2017. Год огненного петуха наступит в субботу, 28 января. Мы собрали для вас некоторые традиции, приметы и гадания на этот праздник.

Китайский Новый год наступает уже в эту субботу, 28 января. Китайцы по всему миру начинают масштабные праздники в честь этого праздника. Этот восточный праздник отмечается даже масштабнее, чем российские гулянья в честь Нового года.

28 января официально наступит год Огненного петуха. Он придет на смену Огненной обезьяне. Петух – десятый знак в двенадцатилетнем гороскопе восточного календаря. Его характеристики одни из самых интересных среди всех знаков.

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Китайцы описывают это животное как сложную натуру. С одной стороны он предприимчивый, общительный, а с другой стороны прямолинейный, капризный, шумный. Все эти качества перемешиваются в символе будущего года.

Одна из самых главных китайских примет, оберегающая от бед, - это не спать в канун Нового года. По их приметам, это спасает их от бед, болезней и неприятностей весь год.

китайский новый год 2017 огненного петуха дата приметы традиции гадания


Как привлечь удачу на Китайский Новый год 2017


Китайцы привлекают удачу множеством способов. Например, за столом стоит говорить только о мечтах и желаниях на будущий год. Богатство и процветание притянут плоды оранжевого цвета на столе: мандарины, апельсины. А если у них будут листочки, то это приведет к образованию семьи и появлению детей. Притянуть успех помогут свежие цветы, размешенные дома.

китайский новый год 2017 огненного петуха дата приметы традиции гадания

Чтобы отогнать нечистую силу, нужно громко веселиться. Поэтому на китайский новый год так много фейерверков, огоньков, хлопушек и громких шествий. Дом стоит украсить символами счастья, удачи и здоровья. При этом все украшения должны быть парными. Иначе одиночные элементы привлекут одиночество в жизнь человека. Притянуть богатство поможет раздача красных конвертов с деньгами.

Ночью 28 января нужно открыть все окна и двери дома, чтобы старый год без препятствий вышел, а новый наполнил жилище.

китайский новый год 2017 огненного петуха дата приметы традиции гадания


Как спастись от беды на Китайский новый год 2017


Китайцы известны своими суевериями и приметами. А в новогодние праздники таких традиций и правил еще больше, так как это один из самых любимых праздников в стране. Например, за столом не стоит вспоминать неприятности прошлого года, а то можно взять их с собой. А после празднования Нового года нельзя убираться три дня. Потому что вместе с мусором вы можете выбросить все хорошее, что принесли добрые духи в первые дни года.

А вот наряжаться можно во что угодно, кроме одежды черного и белого цветов. Они символизируют неудачу и траур соответственно. А первые два дня к тому же нельзя покупать обувь. В китайском языке слово "обувь" созвучно со словом "тяжелый", поэтому жители страны верят, что так вы можете купить себе проблемы. По такому же принципу запрещено слово четыре. В китайско языке это созвучно со словом "смерть".

китайский новый год 2017 огненного петуха дата приметы традиции гадания

Кроем того, китайцы обычно не моют голову первые дни празднования, и не стригутся целый месяц после. Еще в первые дни Нового года не пользуются вилками и ножами, чтобы не отрезать свое счастье.

Праздники длятся с 28 января по 11 февраля. Все это время китайцы стараются не ссориться с близкими, избегают бранных слов и агрессии. Иначе можно потерять успех в делах.

китайский новый год 2017 огненного петуха дата приметы традиции гадания

Фото: Instagram / petchpecth, woonsenpn, 314159_atl, joylajay, karola_kowalik, shimanyurrutia

Видео: Instagram / gabydrew_97, lion_dance_franco_asiatique

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Категории: Общество

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