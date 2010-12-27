Сегодня вечером в Петербурге распустятся бутоны "Царицы ночи"

Вечером, 18 июня, в Ботаническом саду ожидается редкое зрелище. Под звуки дождя свои лепестки раскроют крупные бутоны необычного кактуса.

В Ботаническом саду Северной столицы сегодня вечером, 18 июня, зацветут два крупных бутона Selenicereus macdonaldiae. Такое необыкновенное действо никого не оставит равнодушным. Сотрудники сада отмечают, что "Царица ночи" не раскрывает свои лепестки в пасмурную и дождливую погоду, однако именно сегодня в городе пасмурно, а цветок уже готовится показать красоту своего бутона. Это самый старый цветок в Ботаническом саду. В оранжерею он попал еще в 1824 году прямиком с побережья Карибского моря.

Попасть на цветение можно, купив билет на Тропический маршрут (оранжереи №15-18). С 19:00 до 22:00 любой желающий сможет увидеть столь редкое явление. Билет для взрослых обойдется в 300 рублей, для детей старше четырех лет и школьников с ученическим билетом – в 200 рублей.

Фото: vk.com/botsad_spb