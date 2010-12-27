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В Летнем саду в Кронштате начался капремонт
Сегодня, 13:29
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TretyakovaS
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В Летнем саду в Кронштате начался капремонт

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В летнем саду в в Кронштадте начался капитальный ремонт.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Летнем саду в Кронштате начался капремонт.

Подрядчик получил разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия у КГИОП. Специалисты обследовали территорию парка на наличие взрывоопасных предметов, которые могли остаться со времен войны. В Летнем саду уже устанавливают строительный городок.

При разработке проекта использовались исторические чертежи. Рабочим предстоит воссоздать дубовую аллею, реконструировать набивные дорожки, а также большую гранитную лестницу и грот на холме Славы. Также планируется благоустройство территории вокруг памятников.

Помимо этого, на территории парка будут установлены смотровые площадки и детские уголки.

Рабочим также предстоит удалить с территории сада деревья, представляющие угрозу, и дикую поросль из кустарников. На их месте планируется посадить около 200 лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, а также более 3,6 тысяч кустов сирени, розы, спиреи и др.

Работы планируется завершить в 2019 году.

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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