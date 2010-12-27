В Петербурге ускорят капремонт лифтов

Управляющим компаниям удастся приблизить капремонт лифтов в Петербурге. Для этого нужно, чтобы кабина , автоматика или лебедка вышли из строя. Об этом 5 июля заявил замглавы жилищного комитета Петербурга Алексей Бородуля.

Как сообщает "Фонтанка", управляющие компании приблизят капремонт лифтов в Петербурге при условии выхода из строя кабины, автоматики или лебедки. Об этом в среду, 5 июля заявил замглавы жилищного комитета Петербурга Алексей Бородуля.



Бородуля рассказал, что на данный момент лифты старше 25 лет проходят проверку, затем делается заключение по 700 пунктам. До 5 июля сроки капремонта по этим критериям приблизить было нельзя, однако сейчас достаточно изнашивания лебедки, кабины или шкафа управления, чтобы управляющая организация приняла меры. Окончательное решение по заявкам будет принимать жилком.