Изменения в ПДД с 1 июля: все, что нужно знать водителю

С 1 июля текущего года жизнь автомобилистов существенно поменяется, ведь в силу вступают новые правила.

Новый летний месяц - новые правила для автолюбителей. С 1 июля текущего года вступают в силу изменения в ПДД. В этом материале вы сможете ознакомиться с новыми правилами.



ОФОРМЛЕНИЕ ДТП



Столкнувшимся на дороге автолюбителям больше не придется ждать сотрудников ГИБДД. С 1 июля ДТП с отсутствием пострадавших и жертв можно будет оформить без участия сотрудников правоохранительных органов. Чтобы сделать это, водителям транспортных средств нужно будет заполнить специальную форму, в которой содержится 15 пунктов. В них участники ДТП должны указать свои имена, модели машин, номера удостоверений и страховых полисов, номер свидетельства о регистрации и 17-значный номер кузова. Также водители должны нарисовать схему ДТП.







ПТС



Привычные печатные ПТС уйдут в прошлое. Согласно новым правилам сотрудники госавтоинспекции больше не могут выдавать печатные паспорта транспортного средства (ПТС), автолюбители будут получать документ в электронном виде. Электронный паспорт вместит в себя информацию о владельцах автомобиля, техобслуживаниях, а также ремонтах.



ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ (с 10 июля)



Автолюбителям, которые перевозят детей, придется глядеть в оба. Если ребенок от семи до 11 лет путешествует на переднем сидении, то он должен быть пристегнут исключительно с использованием детских удерживающих конструкций, соответствующих весу и росту ребенка. Помимо этого, детей до 7 лет можно перевозить только в автокреслах и ни в коем случае нельзя оставлять в машине одних.







Новые правила теперь и для мотоциклистов. Любителям быстрой езды на байках запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье. Изменения вступят в силу с 10 июля.



ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ



С 1 июля нельзя будет перевозить детей старше 10 лет на автобусах. Новые же транспортные средства для перевозки должны быть оснащены тахографом и подключены к системе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.







РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ



Прежде чем обратиться в суд, автовладелец, которого не устроила выплата по ОСАГО, должен будет обратиться в страховую компанию. Если же страховая компания отказывается рассматривать досудебную жалобу, то автолюбитель в праве обратиться в суд.