В Петербурге подвели итоги экспорта легкой промышленности за первый квартал

Во вторник, 11 июля в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная проекту "Санкт-Петербург - Центр лёгкой промышленности и индустрии моды". Исполнительный директор Регионального интегрированного центра Максим Баланев подвел первые итоги мероприятий проекта.

Во вторник, 11 июля в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная проекту "Санкт-Петербург - Центр лёгкой промышленности и индустрии моды".



В ходе пресс-конференции эксперты анонсировали первую предпринимательскую миссию для городских дизайнеров в Париж на отраслевую выставку "WHY`S NEXT", а также подвели итоги экспорта за первый квартал.



Исполнительный директор Регионального центра Максим Баланев рассказал, что экспорт вырос по всем ключевым направлениям.



"Экспорт продовольственных товаров вырос более чем на 150 процентов, а экспорт кожевенного сырья на 154 процента" - рассказал эксперт.



Также специалист отметил, что основным вопросом для города на данный момент остается поддержка легкой промышленности.



"В этом году все меры поддержки экспорта, которые мы ввели, мы переориентировали на продукцию легкой промышленности" - заключает эксперт.