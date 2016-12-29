Топ-Instagram: подводим "лайковые" итоги

Привет! Меня зовут Марина Забегаева и это топ-5 самых популярных пользователей инстаграма за 2016 год. Кто из звезд российского шоу-бизнеса получил больше всего лайков? Расскажем и покажем в нашем топе.

Скромный инстаграм Павла Воли

Декабрь подходит к концу, а это значит, что пора подвести некие итоги. На 5 месте расположился шоу-мен Павел Воля. На данный момент за жизнью телеведущего следят более шести миллионов подписчиков. Инстаграм Павла не отличается откровенностью. Он редко делится семейными фотографиями. В основном, в своем блоге он рассказывает о предстоящих концертах и карьере в камеди.

"Круглый" животик Ирины Шейк

4 место нашего топа занимает супермодель, покорившая не только Россию, но и зарубежье – Ирина Шейк. Аудитория ее блога насчитывает порядка семи миллионов подписчиков. Ингстаграм Ирины – это шикарные фотосессии с известными фотографами, постоянные вечеринки со звездами мирового масштаба и дорогие подарки от поклонников. Даже округлившийся животик модели не мешает ей продолжать участвовать в показах "Victoria’s Secret" и сниматься в откровенных видео. Ирина не дает никаких комментариев о своей беременности, но надеемся, что 2017 год подарит ей первенца.

Семейная страничка Ксении Бородиной

Бронзу нашего топа получает Ксения Бородина. Немного отстав от своей коллеги по цеху Ольги Бузовой. За жизнью неизменной ведущей телестройки наблюдает порядка семи с половиной миллионов человек. Мне нравится, что в своем блоге телеведущая делится личными снимками. Недавно она рассказала свои подписчикам о том, как прошел день рождения ее дочки.

Разведенная и успешная Ольга Бузова

На втором месте расположилась Ольга Бузова – частый гость моего топа. На нее подписано больше семи с половиной миллионов человек. Развод Ольги назвали одним из самых громких за последний год. Но это не помешало ей выпустить песню, которая имела большой успех в чартах, новую коллекцию одежды и продолжить участвовать в различных проектах. Мне кажется, что развод пошел ей даже на пользу. Ольга расцвела и вступит в 2017 год с новыми силами, чтобы дальше радовать подписчиков.

"Прорыв года" Настасьи Самбурской

Ну и наконец, первое место! Самым популярным пользователем Инстаграма за 2016 год стала… Настасья Самбурская. За ее жизнью следит почти 8 миллионов человек. Кстати, актрису даже наградили премией "Прорыв года 2016" за ее инстаграм. Красивая девушка, да еще и юморком! Что еще нужно?

Я надеюсь, что Новый год подарит нам больше интересных пользователей. С вами была Марина Забегаева, увидимся в инстаграме.

Использованы материалы открытых социальных сетей.

Марина Забегаева, Андрей Жухевич, Татьяна Кручинина

Видео: канал Piter.TV