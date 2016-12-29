Топ-Instagram: самые сладкие парочки

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков! Говорят, сладкое вредно, но если речь о любви, немного приторности не помешает. Сделайте себе чай и будьте готовы нарушить диету, ведь это топ самых сладких звездных парочек отечественного инстаграма!

Разнополярные Виторган и Собчак

Пятое место нашего топа заняли супруги Ксения Собчак и Максим Виторган. В искренность союза интеллигентного Виторгана и скандальной Собчак долго никто не верил, но они доказали всему миру, что по-настоящему любят друг друга. В своих аккаунтах Инстаграма оба супруга редко делятся совместными фото с сужеными. А уж, если речь идет о поцелуях и обнимашках на камеру, то это точно не про них! Зато те редкие публикации, на которых чета Виторган-Собчак вместе, полны любви, нежности и… смеха! Ну, куда же без него в семейной жизни!?

Чета Шнуровых



Строчку выше присвоила, пожалуй, одной из самых экстравагантных пар отечественного шоу-биза. Она – уточненная Царевна-лебедь с картины Врубеля, он – настоящий брутал с щетиной и богатым запасом нецензурных выражений. Конечно, вы уже догадались, что речь идет о Сергее Шнурове и его благоверной Матильде. Казалось, что сладкие фотографии в аккаунтах супругов – это не про Шнуровых. Здесь, как минимум должны быть дерзкие признания в любви, жесткие объятия, а может и еще что, пожестче… Но мы ошиблись! Совместные фото в Инстаграмах обоих супругов – истинная ода любви. Пусть не всегда ванильная и сладенькая, зато искренняя и реальная. Здесь и посмеяться можно, и порадоваться: до чего же хороши!

Прилучные "Бонни и Клава"



Золотую середину топа сладких парочек по праву заслужили эти двое, а точнее, уже четверо! Дома он ласково зовет ее Джигурдой, а в Инстаграме – красотулей. А вообще они "Бонни и Клава". Семья Прилучных и третья строчка. Кажется, эти ребята любят выкладывать фотографии друг друга больше, чем свои собственные снимки! Хотите посмотреть фото Агаты? Вперед на страницу Паши. И наоборот! Такая у них "инстаграмная" романтика. А вообще, ребята и правда, очень милые: то гримасы состроят прямо в объектив, то подписи к фото придумают такие, что аж за душу берет. Например, Агата как-то написала: "Любовь это-… А фиг знает что это) странная такая фигня, что даже и не объяснишь особо)". Да и не надо объяснять, дорогие лучныеПрилучные, любите друг друга и чаще радуйте нас своими фотошедеврами!





"Сладкая лента" Мота и Гураль



А мы незаметно приближаемся к вершине топа и отдаем серебро инстаграм-аккаунтам рэпера Мота и его суженой Марии Гураль. Предупреждаем сразу: здесь сладкого столько, что Вилли Вонка со своей шоколадной фабрикой нервно курит в сторонке! Впрочем, мы только за! Порой кажется, что эта парочка всегда и везде вместе: на отдыхе, в спорт-зале, на светских мероприятиях и даже на работе. Поток совместных фотографий в аккаунтах Мота и Марии практически не прекращается, но главное, что на каждой из них ребята улыбаются, обнимаются и признаются друг другу в большой и чистой. Ах, остается только любоваться этими двумя!

"Пара года-2016" Утяшева и Воля



Ну не могли мы не отдать первое место "Паре года-2016"! Конечно, золото нашего топа Ляйсан и Паша заслужили не только благодаря своему титулу. Вы только зайдите на их профили в инстаграме! Уже не просто двое влюбленных, а верные друзья, супруги и обожающие друг друга люди ведут эти аккаунты. Помимо прочего страницы ребят наглядно демонстрируют, как совместная жизнь делает людей похожими. Так, Ляйсан теперь частенько шутит в своем инстаграме, а Паша исправно делает растяжку и, кажется, собирается участвовать в следующих Олимпийских играх! Кстати, в одной из публикаций он даже пообещал "пах порвать, но на шпагат сесть". На какие жертвы не пойдешь во имя любви!



На этом у нас все! Любите друг друга и не стесняйтесь своих чувств! Увидимся в Инстаграме.

Использованы материалы открытых социальных сетей.

Ольга Кеменчижиди, Андрей Жухевич

Видео: канал Piter.TV