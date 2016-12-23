Топ-Instagram: звездный аккаунт Сережи Лазарева

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков. Каждая девушка мечтает, чтобы ей на ушко прошептали: "You Are the Only One". И не кто-нибудь, а сладкоголосый Сережа Лазарев. Молодой человек похитил сердца всех девушек еще давно, в составе группы "Smash!!". С тех пор его популярность и успех только росли. Сегодня я предлагаю разобрать звездный аккаунт красавчика Сережи. Интересно, что же мы там найдем?

Сразу хочу сказать, что Сергей Лазарев активный пользователь инстаграма. У него больше четырех тысяч публикаций и каждый день появляется что-то новенькое. Огромное количество фотографий и видео концертов! Сергей фиксирует каждый свой шаг и делится с поклонниками тем, где он, что с ним и какие невероятные истории произошли. А нужно сказать, что таких случается немало. То у артиста машину эвакуируют, то чемоданы пропадут, то любвеобильные фанатки душат.





Много и фотографий и с коллегами по цеху. Больше всего, конечно, с девушками. Легенды о личной жизни Сергея Лазарева ходят постоянно. После расставания с Лерой Кудрявцевой в 2012 году, многие задумались о нетрадиционной сексуальной ориентации артиста. Но подтверждения этому нет и, надеемся, не будет. Первенство обнимашек инстаграма Лазарева получает Ани Лорак. С певицей артист выкладывает фотографии очень часто. Подписывая их словами "люблю" и "обожаю". Сережа, ты что-то скрываешь?





Совсем недавно всех фанатов шокировала новость! Сергей стал папой!!! Причем три года назад. Своего сына Никиту артист тщательно скрывает и оберегает от посторонних глаз. Нет сведений и о матери малыша. Но сейчас, по словам музыканта, он встречается с некой девушкой из "околомузыкальной" сферы. Понятное дело, что никаких следов этой парочки в инстаграме нет. Зато есть маленькие ножки Никиты и … все. А может оно и к лучшему?





Кстати, раз уж мы заговорили о детях, то у Сергея Лазарева есть собственная примета. Если его песню перепевают малыши, значит синг точно станет хитом! И работает же! В его инстаграме можно увидеть множество видеороликов, на которых детки или поют или танцуют под композиции Сергея. Все довольны и счастливы.



Вы наверно думаете, а где же спортивное тело Сережи и обнаженный торс? А нет его, и не будет. Это не я пожадничала, а сам певец. Как оказалось, Сергей Лазарев не только невероятно талантливый, но и скромный, Даже чересчур. Пролистая всю ленту инстагрма, я нашла лишь пару фотографий, но знаете, есть в этом что-то особенное и загадочное. В конце концов, ценить артиста нужно за голос, а не за тело! Молодец, Сережа.







И наконец, хотелось бы рассказать Вам о милом и необычном увлечении певца. В 2015 году, Сергей открыл свою компанию по производству тортов для собак и кошек. Вот это, я понимаю, любовь к животным, "Гринпис" отдыхает. Десерты "Пудель-Штрудель" выглядят очень красиво и аппетитно. Я бы сама попробовала. По словам артиста, идея пришла к нему во время празднования нового года, когда подарки получили все, кроме его любимого пса. Сейчас Сергей активно радует коллег и их домашних питомцев



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