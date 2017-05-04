Top-Instagram: откровенная жизнь Алексея Воробьева

Привет, любители квадратых фото, хэштегов и лайков. Меня зовут Алиса Лукьянова, и сегодня не будет ни рейтингов, ни топов, ни даже распределения мест между большим количеством людей. Будет один единственный, единственный и неповторимый Алексей Воробьев.

О том, что в жизни Алексея Воробьева случилась личная драма, а именно измена возлюбленной, знают многие. Прошло достаточно много времени, однако судя по тому, что певец посвятил предательнице песню "Я просто хочу приехать" ,рана в его сердце еще не зажила.

На музыкальной деятельности Алексей не остановился. Артист снялся в картине "Любовь с ограничениями", а также сыграл одну из главных ролей в американском триллере. Кроме этого, Воробьев принял участие еще в одном проекте – мультфильме "Трио в Перьях", где озвучил, вы не поверите, самого воробья.

И этим певец поделился в своем микроблоге. "Сегодня озвучивал Воробья для мультфильма "Трио в Перьях". И надо сказать, этот персонаж чертовски на меня похож! Он не признает правил, границ и делает всё, чтобы достичь своей цели!..." - написал в своем аккаунте певец.

После мутной истории с изменами, Алексей Воробьев на новые отношения больше не намекал, однако, фотографии с некой загадочной брюнеткой стали появляться в ИГ артиста с небывалой регулярностью. "Прощай, мой ангел. Однажды я снова тебя увижу" - так подписал Воробьев одно из свежих фото в своем микроблоге. Фотографии с таинственной темноволосой девушкой моментально набрали тысячи комментариев. И все-таки установить личность девушки подписчикам оказалось легко. Спутницей певца оказалась Полина Ларькина.

Стала ли она новой любовью Воробьева или всего лишь играет роль его подруги в шуточных роликах певца – сказать трудно. Мнения, как и всегда, разделились: Одни – искренне радовались за новоиспеченную пару, другие – столь же искренне не понимали: неужели Леша Воробьев снова обрел счастье? Ну и без фанаток не обошлось, которым, судя по всему, эти фото в очередной раз разбили сердце на мельчайшие осколки. Как бы то ни было, но лично я желаю артисту безграничного и честного счастья на его личном фронте.



- Ай-яй-яй, а кто это тут у нас доводит до обмороков восторженных поклонниц? Даааа, ИГ Леши Воробьева пестрит фотографиями с его телом. Многие подписчики, а точнее подписчицы, в открытую называют фигуру артиста эталоном, а кое-кто утверждает: "Фотошоп! Кубики-то нарисованы". Ох уж эти кубики… Всё же мне кажется, что такое количество Лешиного тела на один квадратный сантиметр – это явный перебор. Пожалел бы ты своих поклонниц.



В ИГ Алексея Воробьева одна за другой появляются всё новые фотографии. Подпись ко многим из них – это искренние и порой безумно трогательные мысли артиста абсолютно без прикрас.

"И, раз уж в наше время мы ежедневно общаемся через социальные сети, я хочу написать тут спасибо Богу, что всегда слышит меня. И спасибо за то, что всегда меня наказывает, и всегда прощает." - пишет в своем аккаунте молодой артист.

К другой фотографии добавляет: "Добро пожаловать в мой мир! В моем аккаунте нет никаких правил. Пишите, что хотите мне в комментах, но будьте добрее, когда общаетесь друг с другом. Нас тут, как ни крути, уже больше, чем всё население Словении :))) Так что если будем дружными - пойдём и захватим какую-нибудь страну на выходных." То, насколько честен, дружелюбен и открыт со своими поклонниками певец, на мой взгляд , заслуживает уважения.



Окружайте себя любовью, творите и качайте кубики. С вами была АЛ, Увидимся в Instagram.

Использованы материалы открытых Социальных сетей