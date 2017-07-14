"Игра престолов" 7 сезон, 1 серия: куда отправляется Дейнерис и что ждет Джона Сноу?

В восресенье. 16 июля, поклонники наконец-то увидет новый 7 сезон сериала "Игра престолов". В 1 серии станет известно, куда направилась Дейнерис со своим войском, а также чем занимаются Джон Сноу и Серсея Ланистер.

Итак, поклонники "Игры престолов" дождались. Уже в это воскресенье, 16 июля, новую серию 7 сезона сериала можно будет смотреть онлайн на языке оригинала. Дублированную на русский серию можно ждать только к понедельнику, 17 июля.

На сайте HBO уже появился краткий синопсис первых трех серий. Как всегда. Многого из этого узнать нельзя. В первой серии Джон Сноу, вернувшийся домой, начинает обустраивать оборону Севера. В это время Серсея в Королевской Гавани оценивает свои силы: королева пытается понять, какими силами располагают ее противники.

Сэм Тарли узнает важную инфомрацию, которую хотели бы получить многие. А Дейнерис "возвращается домой". Почти ничего не понятно, однако утечки сценария, теории фанатов активно блуждают по интернету и можно понять несколько вещей.



Что будет с Дейнерис Таргариен в 7 сезоне?



Уже почти на 100% известно, что в первой серии Дейнерис отправляется на Драконий камень. Там последняя из Таргариенов хочет раздобыть драконье стекло. Этот материал позволяет бороться с белыми ходоками. Судя по всему, наследница рода не планирует покидать остров без запасов драконьего стекла.

Что именно будет происходить на Драконьем камне, разумеется, пока не известно. Но без заварушек не обойдется: на территории находится родовой замок Таргариенов, захваченный Станнисом Баратеоном. Также поклонники надеются, что Мать Драконов будет использовать драгоценное стекло против белых ходоков.

Также есть теории и о помощнике Дейнерис Джорахе Мормонте. Он заболел серой хворью и мог превратиться в каменного человека. Однако многие поклонники полагают, что он излечится. По одной из версий, бывший рыцарь отправится в город Кварт, где его излечит колдунья Куэйта. Некоторые полагают, что для его лечения используют драконье стекло.



Что будет с Джоном Сноу в 7 сезоне?



Зрители, охваченные по настоящему Мартиновской кровожадностью, строят теории о том, что Джон все-таки умрет. Правда. Эта версия строится пока только на трейлере. Где Санса Старк рассказывает притчу об одиноком волке, который погибает в одиночку, но стая - выживает. Многие зрители видят в этом перекличку с историей Джона. Он очистит Север для своей семьи, но принесет себя в жертву.

Однако есть и противоположная теория. Она основана на опубликованном в Empire настоящем имени Джона - Джейехерис Таргариен. Получается, что он сын Лианны Старк и Рейгара Таргариена и племянник Дейнерис. На основе этого полагают, что та самая "Песнь льда и пламени" (название серии Джорджа Мартина) как раз о Сноу, который соединяет в себе эти две стихии. А не о Таргариенах и Старках, как полагают.

Также по утекшим в сеть снимкам со съемочной площадки можно предполагать, что Дейнерис и Джон наконец-то встретятся. Однако исполнитель роли Сноу уклонился от ответа на этот вопрос на шоу Джимми Киммела. При этом намекнул, что это и вовсе могла быть утка.

Также есть рассказ пользователя Rebbit, который якобы уже смотрел серию. Он утверждает, что Санса Старк подрывает авторитет Джона. Она требует. Чтобы предавшие ее отца лорды Севера должны быть изгнаны.



Что будет с Серсеей Ланнистер в 7 сезоне?



О том, что же произойдет с владычицей Железного трона гадают многие фанаты. Сама актриса, играющая королеву, намекнула на события в жизни ее героини. Она сказала, что Серсея манипулирует братом и высасывает из него силы. Ведь ей нравится править, поэтому она хочет во владение весь мир. Однако Джейме Ланнистеру есть о чем поговорить с сестрой. Хоть он ее и любит, но смерть их последнего ребенка вызывает много вопросов.

Также есть теория и о смерти Серсеи. Но не о том, когда она может произойти, а как. Поклонники думают, что на королеву могут натравить Григора "Гору" Клигана, которого бывший мейстер Квиберн превратил в монстра. Так как новое создание слушается только своего создателя, тот сможет отдать приказ об убийстве Серсеи.

Фото: кадры из трейлера

Видео: трейлер сериала