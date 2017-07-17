Кадры из 1 серии 7 сезона "Игры престолов": Эд Ширан спел для Арьи

Невероятно популярный сериал "Игра престолов" решил расширить свою аудиторию. Как минимум первую серию стоит посмотреть потому, что там снялся известный британский певец Эд Ширан. Музыканта давно уговаривали появиться в сериале. В итоге он согласился и сыграл эпизодическую роль.
Британец согласился сняться в сериале ради актрисы Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк. Девушка является большой поклонницей музыканта. Камео Ширана оказалось вполне ожидаемым: он стал певцом. В компании нескольких воинов он поет в лесу, через который проезжает Арья.
Ранее Рiter.tv писал о возможном развитии событий в первой серии и всем новом сезоне сериала: "Игра престолов" 7 сезон, 1 серия: куда отправляется Дейнерис и что ждет Джона Сноу?
Видео: Youtube / Rhaegar Targaryen