iPhone могут снять с продажи: компания Apple украла несколько патентов у Qualcomm

По данным американских СМИ, в ближайшее время продажа продукции Apple может быть прекращена во всем мире. Поводом для такого глобального скандала стало обвинение против "яблочной империи".
Дело в том, что компанией Qualcomm обратилась в Комиссию по международной торговле с заявлением о шести украденных патентах. По словам компании, каждый патент используется почти во всех iPhone.
Если обвинения будут подтверждены, то Apple грозит жестокое наказание: запрет на продажу продукции как на территории Соединенных Штатов, так и в других странах, куда производится импорт.
В ближайшем будущем в Калифорнии состоится суд, где и будет вынесен приговор.
Алина Сиицына
Видео: Youtube, Rozetked