iPhone могут снять с продажи: компания Apple украла несколько патентов у Qualcomm

Американская компания по разработке беспроводных средств связи и электронных схем подала в суд на "яблочную империю" за незаконное использование своих технологий. Если Apple проиграет, то продажа iPhone будет запрещена.

По данным американских СМИ, в ближайшее время продажа продукции Apple может быть прекращена во всем мире. Поводом для такого глобального скандала стало обвинение против "яблочной империи".

Дело в том, что компанией Qualcomm обратилась в Комиссию по международной торговле с заявлением о шести украденных патентах. По словам компании, каждый патент используется почти во всех iPhone.

Если обвинения будут подтверждены, то Apple грозит жестокое наказание: запрет на продажу продукции как на территории Соединенных Штатов, так и в других странах, куда производится импорт.

В ближайшем будущем в Калифорнии состоится суд, где и будет вынесен приговор.

Алина Сиицына

Видео: Youtube, Rozetked